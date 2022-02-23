​​​​​​​النواب العراقي يكشف أسماء المرشحين لمنصب الرئاسة والمحكمة الاتحادية تصدر حكمها اليوم

وذكر بيان مجلس النواب العراقي: "استناداً إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2021، نعلن ما يأتي:

تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59)، وجرى استبعاد (26) مرشحاً للأسباب الآتية:

أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح، وأربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، ومرشحان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، وثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية، ومرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وآخر لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه، والأخير لعدم استيفائه شرط العمر"، بحسب ما نقلته وكالة "روج نيوز".

وأضاف المجلس: "استوفى ثلاثة وثلاثون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

1 فيصل محسن عبود صياد الكلابي

2 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

3 رزكار محمد أمين حمه سعيد رمضان

4 رعد خضير دفاك صايل الجنابي

5 خالد صديق عزيز محمد

6 أحمد موح عمران شبين الربيعي

7 شهاب أحمد عبد الله علي النعيمي

8 خديجة خدايخش أسد قلاوس

9 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي

10 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي

11 حسين محسن علوان حسين الحسني

12 جمال كبسون حميد عباس

13 أحمد خليل خضير خليل كاخوري

14 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي

15 برهم احمد صالح احمد

16 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

17 كاظم خضير عباس حسن داوغنة

18 جبار حسن جاسم عبود

19 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف

20 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي

22 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

23 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري

24 ثائر غانم محمد علي العثمان

25 أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي

26 ريبر احمد خالد زبير بارزاني

27 حسين أحمد هاشم وداعة الصافي

28 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي

29 أحمد ساجت هاشم حسن العامري

30 محمد عبيد جدوع عبد الله

31 علي عبد حمد داود الطائي

32 عمر أحمد كريم حسن به رزنجي

33 فائزة جبار محمد باباخا.

وفي سياق آخر، فإنه من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا اليوم، جلستها الخاصة بالحكم بدستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مرة ثانية.

وأخفق البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في التاسع من الشهر الماضي، في اختيار رئيس جديد للجمهورية، بسبب مقاطعة قوى ”التحالف الثلاثي (الصدر - البارزاني - الحلبوسي والخنجر)“، للجلسة، إثر وقف المحكمة الاتحادية، إجراءات ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لاتهامه بالفساد المالي والإداري. وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى فتح باب الترشح مجدداً لإتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني شريكه في التحالف لترشيح شخصية أخرى من الحزب للرئاسة.

ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للسيطرة على رئاسة العراق أيضاً بعد أن فرض سيطرته على رئاسة وحكومة جنوب كردستان وجميع مفاصل الحكم فيه.

(ل د)