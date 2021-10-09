​​​​​​​النتائج والأضرار الكارثية التي سببها الاحتلال بعد مضي عامين على احتلال كري سبي

في الـ 9 من شهر تشرين الأول عام 2019، شن الاحتلال التركي هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا، احتل على إثره مدينة سري كانيه/ رأس العين ومدينة كري سبي/ تل أبيض وريفيهما.

وبعد مضي عامين، شهد المدنيون أبشع أنواع الجرائم على يد الاحتلال التركي ومرتزقته؛ من قتل وتهجير ونهب للممتلكات وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية. بالإضافة إلى إحداث تغيير ديمغرافي فيها، من خلال تهجير المدنيين الأصليين منها وإسكان أسر داعش وأسر مرتزقته بدلاً منهم.

عملت تركيا منذ احتلالها للمقاطعة على تهجير أكثر من 100 ألف من السكان الأصليين قسرياً، وهم الآن موزّعون في مدن الرقة والطبقة ووريفيهما، ويعانون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة. فيما يقطن 6030 نازحاً منهم في مخيم كري سبي الذي أنشأه مجلس المقاطعة بالقرب من قرية تل السمن في ريف الرقة الشمالي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام 2019.

واستولى المحتل التركي ومرتزقته على كافة ممتلكات المهجرين من المقاطعة وريفها، من منازل وأراضٍ زراعية وغيرها.

ولم تسلم الممتلكات العامة من أذى المحتل التركي ومرتزقته؛ حيث قاموا بنهب كافة المحاصيل المخزنة في صوامع المقاطعة "الدهليز، الصخرات" وغيرها، ونقلها إلى الداخل التركي بهدف تجويع الشعب، بالإضافة إلى إغلاق عشرات المدارس، وتحويل قسم منها إلى قواعد عسكرية "مدرسة العلي باجلية، كفيفة"، وغيرها، حارماً بذلك آلاف التلاميذ من التعليم.

ومن الممارسات التي يهدف الاحتلال التركي منها إلى طمس هوية شعوب المناطق التي يحتلها، قيامه بجرف ونهب عدة مواقع أثرية في المقاطعة منها "تلة الدهليز في ناحية سلوك، وتل صهلان الأثري في قرية خربة الرز، وموقعين في قرية حمام التركمان؛ هما مدينة الفاو والصبي الأبيض"، بالإضافة إلى سماحه للصوص الآثار بالتنقيب في مواقع أخرى.

جرائم المحتل التركي ومرتزقته بحق من تبقّى في المناطق المحتلة

وبهدف التضييق على من تبقّى في المناطق المحتلة ودفعهم إلى الهجرة، تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بجرائمهم بحق الأهالي هناك؛ من قتل ونهبٍ للممتلكات وخطف، ولم يسلم من هذه الجرائم رجل ولا امرأة، ولم يستثنَ منها المرضى والأطفال، وذلك في تعدٍّ صارخ منها على عادات وتقاليد أهالي المنطقة، التي يغلب عليها الطابع العشائري وتمنع اعتقال شيوخ ووجهاء المنطقة ونسائها كونه يمسهم.

حيث يقوم جيش المحتل التركي ومرتزقته بين الحين والآخر باختطاف شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وقد وثّقت وكالتنا خلال الشهرين الماضيين اختطاف 9 من شيوخ ووجهاء عشائر البو عساف في بلدة العلي باجلية، بينهم مسنّ ومريض بمرض عضال (السرطان)، بالإضافة إلى اختطاف 7 نساء من بلدة حمام التركمان في فترات متفرقة؛ إحداهن معها طفل يبلغ من العمر (40 يوماً)، وعلى الرغم من أنها لجأت لأحد شيوخ ووجهاء المنطقة، إلا أنه تم اختطافها رغماً عنه.

تحذير من انبعاث إرهاب داعش من المناطق التي تحتلها تركيا

منذ احتلال تركيا لمقاطعة كري سبي؛ أدخلت معها المئات من فلول مرتزقة داعش، الذين فرّوا إلى تركيا بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقامت بجلبهم مع أسرهم إلى المقاطعة المحتلة؛ كقادة وعناصر لمجموعات المرتزقة الذين تدعمهم، كمصعب البدر الذي قتل بانفجار اسطوانة غاز، والبلو والعقار وغيرهم من عناصر داعش الذين ارتكبوا قبل فرارهم إلى تركيا جرائم منافية للإنسانية بحق أهالي المنطقة.

وفي لقاء لوكالتنا مع الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد قال: "تركيا ومنذ احتلالها للمقاطعة لم تترك انتهاكاً إلا ومارسته بحق أهلنا في المناطق المحتلة؛ من قتل وتهجير ونهب للممتلكات وغيرها، وكل هذه الانتهاكات تجري تحت أنظار العالم أجمع، الذي لم يحرك ساكناً".

ونوّه إلى أن "أهالي المناطق المحتلة لم يصمتوا إزاء ممارسات المحتل ومرتزقته، فهم يخرجون بشكل دائم تنديداً بها، وعليهم دائماً عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، لأن المحتل لن يخرج من أرض احتلها إلا بالقوة ومجابهة أصحاب الأرض له.

وحذر العبد من انبعاث داعش من تلك المنطقة، مستشهداً بما تفعله تركيا من تغذية هذا الإرهاب، من افتتاح مدارس شرعية بغطاء جمعيات باكستانية وقوقازية مشبوهة في المناطق المحتلة.

وذكّر حميد العبد العالم أن إرهاب داعش خرج في بدايته من تلك المنطقة (ناحية سلوك) التابعة للمقاطعة المحتلة بعد أن سمحت تركيا عبر حدودها بعبور العناصر المتطرفة إليها، ومدّهم بكل ما يلزم من سلاح وعتاد يسمح بظهورهم في تلك الفترة.

وطالب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على تركيا لتأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم التي احتلتها.

مهجرو كري سبي: لم ولن ننسى أن أرضنا مغتصبة وعلينا دحر المحتل عنها

يثبت المهجرون بشكل دائم من خلال مشاركتهم بكافة الفعاليات التي ينظمها مجلس مقاطعة كري سبي، تنديدهم بالمحتل التركي الذي اغتصب أرضهم ويمارس الجرائم بحق أهلهم في المناطق المحتلة، وهم دائماً متمسكون بحق العودة إلى ديارهم بعد طرد المحتل عنها.

المهجّرة فاطمة المحمد، من القاطنين في مخيم كري سبي، قالت خلال لقاء مع وكالتنا: "لم أنسَ يوماً أن المحتل التركي ومرتزقته من السوريين الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل المال، احتلوا أرضي وبيتي".

وأضافت "في كل يوم أحكي لأطفالي الصغار بأن معيشتنا في هذا المخيم هي لفترة محدودة، وأنه لابد - وإن طال الزمن- من العودة إلى بيتنا".

بدوره، قال المهجر أحمد الحسن إن حديثهم اليومي، هو ومن يقطن معه داخل المخيم عن ذكرياتهم في المقاطعة المحتلة، عن العودة إليها.

وأردف: "خرجنا منها بقوة السلاح والقصف العشوائي الذي طالنا أثناء دخول المحتل إليها، ولكننا لن ندّخر جهداً للعودة إليها ودحر المحتل منها".

وطالب كل من فاطمة وأحمد المجتمع الدولي بالتدخل وإخراج المحتل من أرضهم، لضمان عودة آمنة لهم إلى مدنهم وقراهم ومصادر رزقهم التي فقدوها بعد الاحتلال.

(ج)

ANHA