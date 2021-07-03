​​​​​​​النساء يُدنّ مقتل القاصر ويطالبن بمحاسبة الجناة  

أظهر التسجيل المصور الذي انتشر قبل يومين عملية اقتياد الفتاة القاصر "ع س" إلى منزل مهجور ورميها بالرصاص، في حي غويران الواقع بمدينة الحسكة، مما أثار استياء لدى الأوساط النسوية في شمال وشرق سوريا.

وأدانت نساء الرقة وكري سبي وعين عيسى جريمة القتل، خلال بيانين منفصلين أدلي بهما للرأي العام.

الرقة

تجمّع العشر ات من النساء وعضوات المجالس في مكتب تجمع نساء زنوبيا الواقع بمدينة الرقة، رافعات يافطات كتب عليها "لا لقتل الفتيات القاصرات، لا للعنف ضد المرأة"، للإدلاء ببيان.

وألقي البيان من قبل العضوة في مكتب تجمع نساء زنوبيا، سوسن الحسن.

وجاء فيه: "قيام مجموعة من الرجال بقتل طفلة قاصر جريمة وحشية لا ترتبط بالإنسانية. أي شرف هذا الذي تتحدث عنهُ عشيرة بأكملها وتضع كل طاقاتها أمام طفلة صغيرة لا تعرف من الحياة حلوها ومرّها، فهم أمام جريمتهم الشنيعة لا يريدون أن يكونوا صريحين بأنهم هم المسبب لهذه المشكلة، حيث أجبروها على الزواج حسب العادات والتقاليد البالية ضاربين بعرض الحائط الشرائع الدينية والقوانين الدولية".

وأضافت: "إذا ما أردنا أن نتكلم بشريعة الإسلام فهو الذي أعطى الحق للمرأة بأن تختار شريك حياتها دون إجبار، وإذا عدنا للاتفاقيات الدّولية لحقوق الإنسان فإنها تعطي الحق للمرأة في اختيار الزوج وحق الزواج عندما تبلغ السن القانوني".

وأدانت سوسن الحسن الجريمة وطالبت الجهات المعنية بإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وإدانتهم حسب القوانين.

عين عيسى

في عين عيسى، قرئ البيان من قبل إدارية مؤتمر ستار، جيهان العلي.

وانتقد البيان العادات والتقاليد البالية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، ولفت بأن مثل هذه الجريمة تهدف لزرع الخوف بين النساء لعدم إفساح المجال أمامهن للمطالبة بحقوقهن وإبقاء السيطرة الذكورية هي السائدة في المجتمع.

كما طالب المنظمات الحقوقية والنسوية بإنزال أشد العقوبات بحق الجناة الذين قتلوا القاصر بدم بارد.

وعاهدت نساء مقاطعة كري سبي في ختام البيان بالوقوف بوجه هذه العادات، مؤكداتٍ على أن الذهنية السلطوية لن تنال من عزيمتهن.

(كروب/ س و)

ANHA