​​​​​​​النساء يختتمن احتفالاتهن بيومهن العالمي بالتأكيد على مواصلة النضال التحرري - تم التحديث

وشهدت غالبية مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم عفرين ومدينة حلب ومنطقة منبج احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

قامشلو

توافد صباح اليوم نساء وأهالي مدينة قامشلو بكافة مكوناتها (الكرد، العرب، السريان، الأرمن) إلى ملعب هيثم كجو شرق المدينة، للاحتفال بيوم الـ 8 من آذار اليوم العالمي للمرأة، مرتديات أزيائهن الفلكلورية والتراثية الخاص بمكونهم.

فيما وشاركت في الاحتفالية التي نظمت تحت شعار" معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، المئات من نساء مدينة قامشلو والقرى التابعة لها، عضوات مؤتمر ستار، حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الإدارة الذاتية، وحدات حماية المرأة (YPJ)، اتحاد المرأة الشابة، واهالي المدينة بكافة مكوناتها.

وزينت ساحة الاحتفالية بصور القائد عبدالله أوجلان، وصور شهيدات الحرية اللواتي استشهدن خلال مقاومتهن ضد هجمات مرتزقة داعش وجيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى أعلام مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية المرأة.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها عرض كرنفال من قبل فرقة سردم، وإلقاء بيان باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، قرأت من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، ابتسام الحسين، والتي هنأت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية كافة النساء في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت إن نضال المرأة في جميع أنحاء العالم لتحقيق الحرية ضد المفاهيم السلطوية، تعتبر ركيزة أساسية للنضالات التي تخوضها شعوب العالم من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وبعدها تم قراءة رسالة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، والتي هنأت من خلالها جميع نساء العالم وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجددت عهدها لجميع النساء الباحثات عن الحرية والمساواة، وكافة الشهيدات، والنساء في المناطق المحتلة بمواصلة النضال حتى تحريرهن وتحرير كافة الأراضي المحتلة.

وبعدها تم تقديم عدة فقرات غنائية تراثية وثورية من قبل كل من (الفنانة نسرين بوطان، فرقة دليلى الموسيقى)، بالإضافة تقديم عدة دبكات فلكلورية من قبل فرقة الكوجرات، وفرقة تل براك.

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية والشعبية.

عامودا

أما في ناحية عامودا، فقد تجمعت المئات من نساء الناحية بجميع مكوناتها، عضوات مؤتمر ستار، عضوات المؤسسات المدنية، في كري موزا الواقعة جنوب الناحية وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حزب سوريا المستقبل، شيلان أحمد، هنأت من خلالها جميع النساء في العالم والقائد عبدالله أوجلان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت: "للمرأة دور كبير في كافة المجالات السياسية، الاجتماعية والعسكرية، وعلى أساسه علينا مواصلة مسيرة النضال إلى النهاية".

وبعدها، تم تقديم عدة فقرات غنائية بثلاث لغات الكردية، العربية والإنكليزية، وعرض مسرحية بعنوان" أمي"، فيما اختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل كافة الحضور.

تربه سبيه

وفي السياق، احتفل أهالي ناحية تربه سبيه اليوم في سد مزكفت الواقع شمال الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت بدأ الاحتفال بكلمة لعضوة منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بشرى خليل، باركت يوم المرأة العالمي على جميع المناضلات التي يقاومن في سبيل تحقيق الحرية للنساء.

وبعدها تم تقديم عدة فقرات غنائية تراثية وثورية من قبل كل من (فرقة جودي، فرقة الشهيدة أفين من ناحية تل حميس، فرقة الشهيدة ريوان، فرقة الشهيد خبات)، بالإضافة تقديم عدة دبكات فلكلورية.

جل آغا

هذا ونظمت منصة الفعاليات المشتركة أيضا فعالية في ناحية جل آغا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في صالة روج الواقعة شمال الناحية.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها ألقاء كلمة من قبل الادارية في مؤتمر ستار في ناحية جل اغا، نزهة سيف الدين، اشارت من خلالها إلى أن "المرأة تستمر في درب النضال لكسر السياسات التي الهادفة لطمس هويتها ".

ودعت نزهة إلى تصعيد النضال لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم العدالة والمساوة.

واختتمت الفعالية بتقديم فرقة تل كوجر عدة رقصات فلكلورية.

كركي لكي

وبدأت صباح اليوم، احتفالية 8 آذار يوم العالمي للمرأة في ملعب رميلان بمشاركة المئات من أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر في مقاطعة قامشلو.

وفي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر بمقاطعة قامشلو، فكان الاحتفال مركزياً في ملعب رميلان، وبعد الوقوف دقيقة صمت رحبت الإدارية في مؤتمر ستار كركي لكي، سميرة يوسف بالضيوف وهنأت كافة نساء العالم بهذه المناسبة، ثم تم الاستماع لتقييمات القائد أوجلان حول دور المرأة في المجتمع وضرورة تنظيم صفوفها لخلق مجتمع ديمقراطي.

تلاه كلمة للإدارية في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر، فاطمة علي، أشارت إلى تضحيات المرأة ضمن ثورة شمال وشرق سوريا.

وقالت الإدارية في مكتب السياسي في حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، جاندا يوسف خلف:" المرأة تمكنت من خلال هويتها الاجتماعية الفاعلة ان تجعل من نفسها امتداد لثقافة الالهة الام منذ فجر التاريخ"، وتابعت " أن المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا استطاعت ان تقود المجتمع، وقطعت اشواطا كبيرة من أجل حريتها".

ومن ثم قدمت الفرق الفنية التابعة لمركز محمد شيخو في مقاطعة قامشلو مجموعة من الاغاني.

مقاطعة الحسكة

توافد منذ صباح اليوم الألاف من أهالي مقاطعة الحسكة وفي مقدمتهم النسوة اللواتي ارتدينا الزي الفلكلوري، المزركشة، إلى ساحات والنقاط المخصصة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كلا من "الحسكة، تل تمر، الدرباسية" والتي جاءت منفصلة عن بعضها البعض، تحت شعار "معا نحمي ثورتنا، ونحرر أراضينا".

واحتفاء بيوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من اذار، توجه أهالي مدينة الحسكة والنسوة إلى ساحة الاحتفال في السد الغربي، وكما توجه أهالي ناحية تل تمر إلى ساحة الاحتفال المقامة في ساحة مؤسسة عوائل الشهداء بالناحية، أما في الدرباسية فتوجه أهالي الناحية إلى المركز الثقافي في الناحية.

وزينت ساحات ونقاط الاحتفال بألوان الربيع وأعلام مؤتمر ستار، ووحدات حماية المرأة YPJ، ووحدات حماية الشعب YPG، وصور المناضلات في شمال وشرق سوريا.

وشارك في الاحتفاليات التي نظمت من قبل منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، إلى جانب أهالي "مدينة الحسكة وناحية الدرباسية، وتل تمر" مسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفي قوى الأمن الداخلي، ووحدات حماية المرأة، والمرأة في مؤسسات المجتمع المدني، والمرأة في الأحزاب السياسية.

وانطلقت الاحتفاليات بالوقوف دقيقة صمت، وقرأت بيان مشترك لمنصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في الحسكة ليلاف حسن، وعضوة مؤتمر ستار في الدرباسية دارين عيسى، وعضوة المؤتمر مادلين عبيد.

وتخلل الاحتفالات أيضا قراء بيان لوحدات حماية المرأة YPJ في مدينة الحسكة، قرئ من قبل القيادية في الوحدات كولفدان قامشلو.

وفي تل تمر تحدثت القيادية في مجلس تل تمر العسكري زيلان تل تمر "كما يعلم الجميع بانه منذ بدأ ثورة روج افا شاركت المرأة في هذه الثورة، وقدمت التضحيات، وكل ذلك بفكر وفسلة القائد ويوم بيوم استطاعت أن تصعد النضال".

وأضافت "وكما انها كانت في جميع جبهات القتال وأن تنظم نفسها للأقوى، كما شاركت المرأة في هذه الثورة على جميع الاصعدة وقاومت من أجل أن تنير هذه العتمة وإلى اليوم مازالت مستمرة بتقديم التضحيات من أجل ذلك".

وأكدت في نهاية حديثها، أنهن كقوات وحدات حماية المرأة في مجلس تل تمر العسكري سيبذلون كل ما بوسعهم من أجل حماية المكتسبات المتحققة في ثورة شمال وشرق سوريا.

وانتهت الاحتفالات الثلاث في مقاطعة الحسكة "الحسكة، تل تمر، الدرباسية"، بتقديم الفرق الفنية العربية، الكردية، السريانية، الأرمنية لفقرات فنية "غنائية، راقصة، مسرحية"، وعقد المحتفلين لحلقات الدبكة الفلكلورية.

كوباني

وبعد ساعات من الاحتفال، اختتمت المئات من النساء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة في مدينة كوباني، في احتفالية شهدت إلقاء عدة كلمات وتقديم عروض فنية منوعة.

وأقيمت الاحتفالية في غابة كوباني تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحمي أرضنا"، إذ زين موقع الاحتفال بصور المناضلات الشهيدات وصور القائد عبد لله أوجلان، في حين حضرت النساء للاحتفالية باللباس الفلكلوري الكردي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روزا كوباني قالت فيها بأن "المرأة أثبتت نفسها وكسرت القيود المفروضة عليها من قبل العقلية الذكورية المتسلطة والمتحكمة بواقع المجتمع، لكن المرأة بإرادتها تمكنت من تخطي كافة المعوقات التي واجهتها، ولأجل يوم كهذا ولتكون حرة ضحت آلاف النساء بأرواحهن ووصلت لمرتبة الشهادة".

وتابعت: "ولأجل ضمان حقها وحريتها، ناضلت المرأة في كل بقعة من العالم وتعرضت للظلم والاضطهاد، ولهذا ركز القائد عبد الله أوجلان في فكره وفلسفته عليها وطالب بحقوقها، وهي بدورها كانت على ذاك القدر الذي منحها إياها القائد أوجلان وكسرت حاجز الخوف فأصبحت قيادية وسياسية".

وبدورها ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة في مجلس كوباني العسكري ديلارا كوباني كلمة أشادت فيها بالمرتبة التي وصلت إليها المرأة في العصر الحالي وقالت بأن " المرأة اليوم متسلحة بفكر القائد اوجلان وتخطت حاجز العبودية، وما نشاهده في مناطق شمال وشرق سوريا خير دليل على ذلك حيث تقود المرأة المجتمع نحو بر الأمان سواء عن طريق السياسة أو عن طريق خنادق القتال، ولهذا لا خوف على المرأة الحرة والمناضلة".

وتخلل الحفل عروض فنية قدمتها فرق حركة الهلال الذهبي بناحية صرين التي قدمت لوحة فنية عبر مسرحية تعبر فيها عن إرادة المرأة، وفرقة الأمهات التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن التي قدمت أغنية تراثية قديمة، وفرقة "استيرا زيرين" القادمة من الجزيرة، وفرقة الأطفال اللتان قدمتا الأغاني الثورية الكردية.

وبعدها تم تكريم عدد من النساء الإداريات في المؤسسات بإقليم الفرات من قبل مؤتمر ستار، ليعقد بعدها الحضور حلقات الدبكة ويختتم الحفل بتقديم أغنية تراثية من قبل الفنانة جيهان حلنج.

منبج

كما اختتمت احتفالات مدينة منبج التي نُظّمت في قرية طوق الخليل جنوب غرب المدينة والتي شاركت فيها آلاف النساء من مدينة منبج والطبقة والرقة وكوباني بتقديم عروض غنائية ومسرحية ودبكات شعبية من قبل لجنة الثقافة والفن في منبج كما غنت الفنانة قمر فريج الأغاني الشعبية، بعدها قدمت فرقة الشهيدة آرين للدبكة الكردية فقرة للدبكة الشعبية الكردية، كما غنت الفنانة زينب إسحاق أغنية باللغة الشركسية.

فيما ألقى الشاعر مظلوم كوباني قصيدة شعرية باللغة الكردية وقدمت فرقة مسرح منبج عرضاً مسرحياً تحت عنوان "صرخة المشوار" تتحدث فيها عن المرأة، وقدمت الفنانة منة الله من مدينة الرقة أغاني تراثية وشعبية، بعدها قدمت فرقة الشهيد بوطان فقرة دبكة تركمانية، ولجنة الثقافة والفن في مدينة الرقة دبكة شعبية، وبعدها قدمت الفنانة أفين بلال من عفرين أغاني كردية، كما كرّمت اللجنة التحضيرية الفرق المشاركة.

حلب

في السياق ذاته، اختتمت احتفالية مدينة حلب التي نظمت من قبل مؤتمر ستار في منطقة الشقيف بحي الشيخ مقصود بتقديم الفرق الفنية عروضاً غنائية وأخرى للرقص الفلكلوري إلى جانب عروض مسرحية، ومن الفرق المشاركة فرقة الشهيدة فاجين للعروض الغنائية وفرقة الشهيدة شيلان للرقص الفكلوري التابعتين لحركة الهلال الذهبي في مدينة حلب، وفرقة الشهيدة نوجيان للرقص لحركة المرأة الشابة، إلى جانب مشاركة فرقة التراث (kevna shopi) في مقاطعة الشهباء بعدد من المقطوعات الغنائية.

فيما أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، فالنتينا عبدو خلال كلمة "أن تحرير الأراضي المحتلة واجب يقع على عاتق كل النساء في سوريا، مشيرة إلى "أن النساء في مدينة حلب وسوريا عامةً مدينات لفكر القائد الأممي عبد الله أوجلان الذي منح للمرأة مكانة قيادية وريادية في ثورة التاسع عشر من تموز لإثبات ذاتها على كافة الصعد".

وأضافت فالنتينا عبدو إن "اليوم العالمي للمرأة جاء ثمرة لنضال ومقاومة ملايين النساء الكادحات والحركات والتنظيمات النسائية في مختلف أنحاء العالم".

(كروب/م)

ANHA