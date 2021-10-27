دخلت حملة حان وقت الحرية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان عامها الثاني، والتي شاركت فيها حشود غفيرة من عموم مكونات المنطقة وكردستان وأوروبا، وأكدت مشاركات في الحملة على ضرورة تصعيد النضال وإقامة نشاطات وفعاليات أوسع في كافة مدن وعواصم الدول العالمية.

مقبولة محمد أوضحت أن المطلوب من الشبيبة والمرأة "قيادتها بشكل أكثر فعالية، ووضع حد للحرب الخاصة التي تمارس بحق المرأة والشبيبة".

وأكدت مقبولة أن القائد عبد الله أوجلان يبدي مقاومة بطولية في سجن إمرالي من أجل القضية الكردية وشعوب المنطقة، وقالت: "لذلك الجميع مطالب بالمشاركة بفعالية ضمن حملة حان وقت الحرية، لتحرير القائد جسدياً".

أما غالية أحمد فأشارت إلى أن حملة حان وقت الحرية تتواصل بعزيمة كبيرة، ونوهت أن المشاركين في الحملة تمكنوا من سد الطريق أمام مؤامرة جديدة كانت تستهدف شعوب ومكونات المنطقة، وتمكنوا من توعية الشعب الكردي بنهج الخيانة الذي حاول البعض من خلاله تفكيك المجتمع وإبعاده عن قضيته الجوهرية، واستطاع المجتمع تبني قضاياه المصيرية.

غالية أحمد أكدت أن المجتمع الدولي يلتزم الصمت حتى الآن تجاه قضية تحرير القائد عبد الله أوجلان، وأكدت إصرارهم على المضي في الحملة وإيصال صوتهم للعالم أجمع، وقالت: "إن قضية القائد أوجلان ليست قضية شخصية بل إنها قضية تحررية لجميع شعوب المنطقة، وخصوصاً المرأة التي وجدت في فكره شخصيتها وحريتها".

وبيّنت غالية أحمد أن المرحلة المنصرمة من حملة حان وقت الحرية كان لها تأثير كبير من حيث تعزيز منظومة الحماية الجوهرية لدى عموم الشعب وأن نيل القائد أوجلان حريته الجسدية يعني بناء مجتمع متماسك متكامل.

مطلبنا تحرير القائد جسدياً لضرورة المرحلة

ولفتت خرمة علي المشاركة في حملة حان وقت الحرية إلى أن المرحلة التي تمر بها المنطقة حساسة وتتطلب ضرورة وجود القائد عبد الله أوجلان بين شعبه وأن حريته ستساهم في حل العديد من قضايا المنطقة، وحرية القائد جسدياً هي مطلب جماهيري وشعبي.

كما وطالبت خرمة علي الشعب الكردي بتصعيد النضال في العام الثاني من حملة حان وقت الحرية وإقامة نشاطات وفعاليات أوسع في كافة مدن وعواصم الدول العالمية.

(آ)

ANHA