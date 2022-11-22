​​​​​​​النساء والرجال في شمال وشرق سوريا ينددون بالعنف ضد المرأة

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني، نظم مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، ومجلس المرأة السورية، اليوم الثلاثاء، سلسلة فعاليات متنوعة في شمال وشرق سوريا.

الحسكة

خرج عشرات الرجال وأعضاء المجالس والمؤسسات في مخيم سري كانيه، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "لا للعنف ضد المرأة" في مظاهرة منددة بالعنف الممارس ضد النساء.

انطلقت المظاهرة المنظمة من قبل مؤتمر ستار في المخيم، من أمام مجلس مخيم سري كانيه متجهين صوب السوق الجديد، حمل خلالها المشاركون يافطات كتب عليها "سننتقم للنساء اللواتي فقدناهن"، "نضمن الحرية من خلال ثورة المرأة"، "بميراث الأخوات الثلاث ميرابال سنصعد النضال ونضمن الحياة الحرة".

ولدى وصولهم إلى السوق الجديد، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بيان باسم مؤتمر ستار، قرأ البيان الرئيس المشترك لمجلس مخيم سري كانيه، علي الطويل.

قال البيان في مستهله: "تقوم السلطات الرأسمالية بإبعاد المرأة عن حقيقتها، واستخدام أبشع أنواع العنف ضدها، من أجل الاستمرار في أيديولوجيتهم وسلطتهم".

وأضاف "إننا نعلم والجميع يعلم أنه بتحرر المرأة يتحرر المجتمع، ولكن من أجل بناء مجتمع غير مفيد يقومون بتجريد المرأة من جميع حقوقها، ويحاربون كل امرأة تحاول القضاء على تلك الأفكار والعادات البالية".

منوهاً إلى "يكون عقوبة كل امرأة تحاول العيش بحرية وسلام إما الحرق، الرجم أو القتل".

وذكر البيان مثالاً عن وحشية السلطات الرأسمالية، قائلاً: "خير مثال على ذلك، الفيلسوفة هيباتيا التي رجمت حتى الموت، ورفيقاتنا المناضلات أمثال بيريتان وفيان وساكينة جانسيز وليلى قاسم".

وانتهت المظاهرة بترديد المشاركين هتافات تحيّي نضال ومقاومة المرأة، وأخرى تندد بالعنف الممارس بحقها.

العريشة

خرج عشرات الرجال في مظاهرة منددة بالعنف الممارس بحق النساء، وذلك مع قرب حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني من كل عام).

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى البلدية، وتوجهت صوب ساحة مجلس الناحية، حيث حمل المتظاهرون يافطات تؤكد على حرية المرأة، وتندد بجرائم القتل والعنف بحقها.

وبعد وصول المتظاهرين الى ساحة المجلس المدني في العريشة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي، فاضل الحسين، كلمة باسم الحزب، قال فيها "خرجنا اليوم في المظاهرة للتضامن مع المرأة"، مشيراً إلى ما عانته المرأة مع مرور التاريخ للظلم والاضطهاد.

وأكد "لكن مع انطلاقة ثورة ١٩ تموز أثبتت وجودها وجدارتها، وأثبتت إنها الأم والعاملة والمقاتلة والريادية، وحققت الكثير من المكتسبات".

انتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة.

كوباني

نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، مظاهرة منددة بالعنف بحق النساء، تحت شعار "شهداؤنا عهدنا للانتقام" شاركت فيها مئات النساء من مقاطعة كوباني.

انطلقت المظاهرة من أمام ناحية القناية، رفع خلالها المشاركات صور الشهيدات اللواتي طالهن يد الغدر من قبل عملاء دولة الاحتلال التركي، وسط ترديدهن شعار " Jin,Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية".

ولدى وصولهن إلى محطة إسماعيل عبدو جنوب ناحية القناية، وقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة روزيف بشري، قائلةً: "تناضل المرأة منذ عصور ضد الذهنية الذكورية، ولاسترداد حقوقها".

بينما أشارت عضوة مؤتمر ستار في إقليم الفرات، سعاد علدمر، إلى أن" يوم ٢٥ تشرين الثاني هو يوم عظيم، حيث تمكنت المرأة من كسر القالب الذكوري وإثبات ذاتها بتحديها لكافة الأنظمة السلطوية".

وانتهت المظاهرة بتقديم عرض مسرحي من قبل عضوات اتحاد المرأة الشابة، جسد فيه واقع المرأة وما تعرضت له عبر العصور.

حلب

تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin,Jiyan, Azadî"، نظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب، مظاهرة منددة بالعنف الممارس بحق النساء.

شاركت فيها المئات من حركة الطلبة الديمقراطية، وعضوات وممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وهن رافعات صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "حان وقت الثورة"، "انتقام"، "بروح جينا أميني سنخلق الحياة".

انطلقت المظاهرة من أمام كراج عفرين القديم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، وسط ترديد المشاركات شعارات تُحيي مقاومة المرأة "Jin,Jiyan, Azadî"، واتجهت صوب دوار الزيتون الواقع في حي الأشرفية.

ولدى وصولهم وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، روناهي جودي، استذكرت في مستهلها كافة شهيدات الحرية، وقالت: "ننحني إجلالاً وإكراماً للشهيدات اللواتي ضحينَّ بأنفسهن في سبيل تحرير المرأة".

وأكدت "وقوف المرأة في وجه الهجمات كافة التي تستهدف إرادتها، مبينة أن ما حققته المرأة من مكتسبات يعود الفضل فيه إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

منبج

في سياقٍ متصل، نظم مجلس المرأة السورية في منبج، تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. "Jin ,Jiyan, Azadîأي (المرأة، الحياة، الحرية)" جلسة حوارية مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني الجاري.

وحضرت الجلسة التي نظمت في مكتبة محمد غزيل، ممثلات عن الأحزاب السياسية، وعضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مجلس المرأة السورية، خديجة شواخ، عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلةً: "يعتبر يوم 25 تشرين الثاني؛ اليوم العالمي لمناهضة العنف؛ هو نتاج مقاومة النساء حول العالم"، مشيرة "في هذا اليوم يسلط الضوء على أشكال العنف الممارس بحق النساء في كافة أرجاء العالم، وسبل مواجهته والقضاء عليه".

ووصفت ما تتعرض له المرأة في مجتمع الشرق الأوسط بأنه "كابوس مرعب"، حيث يعكس الرجل الهيمنة التي تطبقها السلطة عليه على المرأة، مما يؤدي إلى رفع مستوى عبودية المرأة.

تطرقت خديجة شواخ، خلال الجلسة الحوارية إلى "أشكال العنف ضد المرأة ومنها العنف النفسي واللفظي والجسدي والمالي والسياسي والجنسي والاجتماعي".

وأكدت على أن "السعي لإيجاد حياة ندية حرة، يستلزم مناهضة الذهنية السلطوية".

وقالت: "يستوجب علينا التمسك بالحداثة الديمقراطية كحل بديل عن الحداثة الرأسمالية".

وانتهت الجلسة الحوارية، بالنقاش حول سبل تخطي ظاهرة تزويج القاصرات، والتأكيد على توعية المرأة أكثر لخوض كافة المجالات، وعقد الندوات والمحاضرات الخاصة بالمرأة لكي تتسلح بالفكر وتوجه المجتمع.

(كروب/ي م)

ANHA