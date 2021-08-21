​​​​​​​النساء والمهجرات في الشهباء يناقشن أسباب ودوافع قتل المرأة خلال ندوة حوارية

وحضر الندوة الحوارية العشرات من النساء وأعضاء وعضوات المؤسسات المحلية في مقاطعة الشهباء.

وتضمنت الندوة محورين اثنين؛ الأول بعنوان "المرأة بين مطرقة الهيمنة وسندان العادات والتقاليد"، ألقتها نائبة هيئة المرأة في إقليم عفرين، أمينة ملا حسن، أما الثاني بعنوان "واقع المرأة في ظل القانون" ألقتها الرئيسة المشتركة لديوان العدالة الاجتماعية.

وتشكّل الديوان من ثلاثة نساء لتقديم الندوة الحوارية وهن كل من "زلوخ رشيد ـ أمينة ملا حسن ـ أفين حج حمو".

وتوقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ناقشت أمينة ملا حسن في المحور الأول دوافع قتل المرأة، وفي حالات القتل من أي منطلق يعطي الرجل الحق لنفسه لقتل المرأة.

كما وأشارت إلى أن "المرأة تعتبر المستعمرة الأولى وتشكل الخلية الاجتماعية الأولى التي تعرضت للاستبداد والعبودية في تاريخ المجتمع الإنساني"، منوهة إلى محاولات "النظام الذكوري في تعريف المرأة على الدوام من خلال الرجل، لذلك كان تعريفها ناقصاً ومنحرفاً".

وبعد مناقشة المحور الأول عُرِضَ سنفزيون عن الواقع المعاش والظلم والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات.

تعقيباً على المناقشة لفتت مشاركات إلى موقف النساء من قضية قتل المرأة مبينات أن موقفهن طيجب أن يكون شبيهاً بموقفنا أمام العدو".

وحاولت النسوة المشاركات الإجابة على مجموعة الأسئلة

- إن كان جسد المرأة هو الشرف، ما الذي يمثل الشرف عند الرجل؟

- لماذا نعتت المرأة (صوتها – جسدها) بالعورة؟

- مفهوم الشرف في عقول الرجال والمجتمع؟

- ماهي الذهنية التي نحلل بها القضايا الاجتماعية بشكل عام؟ وقضية تحرر المرأة وقتل المرأة بشكل خاص؟

- هل مطالبة المرأة بحريتها هو تمرد على الطبيعة الاجتماعية والمجتمع؟

- مقاييس الرجل الحر والخصائص التي يجب أن يتميز بها؟

ليتجهن بعدها إلى المحور الثاني والذي دار حول تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله من العنف الجسدي، النفسي، اللفظي، الاقتصادي، العنف الجنسي، وأسباب العنف ضد المرأة ودوافعها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

(ف إ/ س ر)

ANHA