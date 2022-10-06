​​​​​​​النساء في تل براك خلال مظاهرة: لننتفض في وجه سياسات الإبادة

نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو مظاهرة، للتنديد بجريمة اغتيال الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، والشابة الكردية جينا أميني، طالب فيها المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

انطلقت المظاهرة من أمام المدخل الغربي للناحية، وجابت شوارعها لتتوقف عند دوار الشهداء الواقع وسط تل براك.

هتف المتظاهرون ضد الممارسات والسياسات الساعية للنيل من إرادة المرأة الحرة، ورددوا الشعار التاريخي "المرأة، الحياة، الحرية".

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، نددت الإدارية في مؤتمر ستار بتل براك، رغد الحسين، بالجرائم الرامية لإقصاء المرأة وكسر إرادتها، وقالت: "جرائم قتل الناشطات والسياسات هو إثبات لمدى معادة النظام الأبوي لقضية تحرر المرأة".

من جهتها، نوهت الإدارية في مجلس ناحية تل براك، إيمان العلي، أن "الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق المرأة، أثارت سخط النساء في أرجاء العالم وأسست أرضية لانطلاق ثورات المرأة".

في ختام كلمتها، عاهدت إيمان بمواصلة النضال، ودعت النساء في كل أنحاء العالم إلى الانتفاض في وجه سياسات الإبادة التي تمارس بحقهن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

(كروب/آ)

ANHA