​​​​​​​النساء في إقليم عفرين يحتفلن بالذكرى الـ 18 لتأسيس مؤتمر ستار

أقيمت الاحتفالية اليوم الأحد، في صالة ديار الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، والتي زينت بأعلام مؤتمر ستار.

انطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، ريحانة علو، كلمة باركت خلالها ذكرى تأسيس حركتهن على النساء بقولها: "أبارك هذه الذكرى على نساء العالم وروج آفا وإقليم عفرين، بالتحديد اللواتي يقاومن في المخيمات والبيوت شبه المدمرة".

وتابعت "للمرأة خلال ثورة روج آفا، الدور الأبرز في قيادة المجتمع من النواحي العسكرية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية، وقد أصبحت مثالاً للعالم في قيادة المجتمع بشكل صحيح".

وأكدت ريحانة علو في ختام حديثها أنهن كعضوات مؤتمر ستار ونساء في إقليم عفرين سيعملن جاهدات لتحقيق تحرر المرأة في سوريا والعالم.

من جانبها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء، وفاء حسين "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان استطاعت المرأة أن تحرر نفسها من الذهنية الذكورية، وتحرير مجتمعها من العبودية ومعرفة نفسها ومجتمعها".

لتقدم بعدها فرقة الشهيدة مزكين للغناء التراثي والتابعة لحركة الهلال الذهبي بعض الأغاني التراثية، لتُعقد على أنغامها حلقات الدبكة من قبل الحاضرات.

من ثم قدمت فرقة الشهيدة فيان سوران للرقص الفلكلوري فقرات من رقصات الفلكلورية، كما قدمت بعدها الفنانة فاطمة بلال بعض الأغاني الثورية باللغتين العربية والكردية، وعقدت الحاضرات على إثرها أيضاً حلقات الدبكة.

(آ ر/ س ر)

ANHA