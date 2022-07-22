​​​​​​​النساء في حي الشيخ مقصود يؤكدن استعدادهن لمواجهة الهجمات: بتنظيمنا وتكاتف المكونات سننتصر

أصبح مفهوم حرب الشعب الثورية حرب الدفاع عن الوجود وضمانة تحقيق الحرية، ويتطلب من الشعب في شمال وشرق سوريا الدفاع عن أرضه ومساندة قواته لمواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته.

تؤدي المرأة دوراً كبيراً في الحماية

وفي هذا الخصوص، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نهلة مصطفى، إن مقاومة حي الشيخ مقصود انتصرت بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، مشيرة إلى أنه بعد اندلاع الأزمة السورية استطاع الشعب تنظيم نفسه لمواجهة هذه الأزمة وذهنية الدولة والسلطة.

ولفتت الانتباه إلى مقاومة الشيخ مقصود، ودور المرأة الكبير فيه بتنظيمها للنساء والمجتمع، وإعداد الأقبية لتأمين مأوى للأهالي لحمايتهم، وإعداد الطعام للمقاتلين والمقاتلات، ومعالجة الجرحى على الرغم من القصف العنيف والعشوائي أثناء هجمات مرتزقة الاحتلال التركي على الحي عام 2016.

وأضافت "إلى جانب مشاركتها في الدفاع عن الحي، فقد أثبتت نفسها بإرادتها الحقيقية ومقاومتها"، قائلة: "استطعنا أداء دورنا في تنظيم المجتمع وفق أسس حرب الشعب الثورية" بالإشارة إلى تحقيقهن الانتصار على المرتزقة بتكاتف جميع المكونات من العرب والكرد والمسيحيين في الحي".

نوّهت نهلة مصطفى إلى أن شابات وشبان الحي كانوا في الجبهات لمساعدة المقاتلين وإمدادهم بالذخائر وإيصال الطعام لهم دون خوف، "كانوا يتمتعون بروح المسؤولية، بهدف الحفاظ على الحي، عشرات الشبان استشهدوا دفاعاً عن حيهم، وانتصرنا".

'يجب تعزيز التلاحم الشعبي ومساندة القوات العسكرية'

أما عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار منى محمد، فأكدت أن مقاومة حي الشيخ مقصود انتصرت بقيادة المرأة الحرة، وقالت: "لقد استطاعت حماية نفسها أمام الهجمات بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأدت دوراً كبيراً في توعية الشعب لصد هجمات مرتزقة الاحتلال التركي".

وعن تنظيم النساء في مواجهة الهجمات، شددت منى محمد، على أهمية تنظيم النساء في مجموعات، مجموعة تقوم بتأمين المواد الضرورية وإيصالها للأهالي والمقاتلين في الجبهات، ومجموعة أخرى تقدم المساعدة للأطباء لمعالجة الجرحى، وتأمين ملاجئ للأهالي للحماية من القصف".

وحول دورها في مواجهة تهديدات وهجمات الاحتلال التركي، أكدت منى محمد، أن المرأة قادرة على حمل السلاح وإدارة الشعب، فهي تمد الشعب بالقوة والإرادة، فعندما تقف المرأة إلى جانب قواتها حتماً ستنتصر معنوياً وعسكرياً.

وأضافت: "أهالي المنطقة ـ بأبنائها ونسائها ـ مستعدون لمواجهة هجمات الاحتلال، فإن "لم نكن مستعدين سيحتلون أرضنا ويتم تهجيرنا من مناطقنا، لذا يجب علينا تعزيز التلاحم والتكاتف ومساندة قواتنا".

وجاءت على ذكر تجربة مقاومة حي الشيخ مقصود باعتمادها على استراتيجية حرب الشعب الثورية التي أصبحت مثالاً للعالم أجمع بمقاومتها وتنظيمها وتكاتف المكونات مع بعضها في التصدي للهجمات، مشددة على أن الشعب المنظم قادر على تحقيق النصر والحرية.

(ي م)

ANHA