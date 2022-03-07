​​​​​​​النساء في حلب والطبقة وصرين يحتفلن باليوم العالمي للمرأة

تستمر الاحتفاليات المقامة تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، في شمال وشرق سوريا.

الطبقة

حيث نظمت اللجنة التحضيرية لفعاليات 8 آذار في الطبقة، حفلاً جماهيرياً، أقيم على أرض المدينة الرياضية غرب مدينة الطبقة، بحضور النساء وممثلات المؤسسات المدنية والعسكرية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، نعيمة الأسود، كلمة أكدت فيها أن 8 آذار رمز لنضال المرأة عبر العصور، ومقاومتها في وجه الظلم والعنف والعبودية وأن كل يوم هو عيد لها.

وهنّأت نعيمة الأسود نساء العالم وشمال وشرق سوريا، ومن كان لهنّ الدور الأكبر في ثورة المرأة التي نادى بها القائد أوجلان.

فيما أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة، هند العلي، أن ثورة 8 آذار، انطلقت من أوروبا، لكن الثمرات الحقيقية برزت من إنجازات النساء في شمال وشرق سوريا، والتضحيات العظيمة للشهيدات والشهداء الذين فتحوا الطريق أمام المرأة لنيل حقوقها.

وتلا الكلمات، عروض غنائية ومسرحية من قبل فرقة براعم الفرات، وفرقة زنوبيا التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة، وفرقة الفنون الشعبية للدبكة من الرقة، وفرقة الدبكة التركمانية من مدينة منبج.

وبعد الانتهاء من العروض الفنية، وجّهت الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، ومنظمات المجتمع المدني، ومجلس حزب سوريا المستقبل بالطبقة، برقيات تهنئة للتنظيمات النسائية في المدينة.

وفي ختام الفعالية، قدم مركز الثقافة والفن، عرضاً مسرحياً عن معاناة المرأة من جحيم العبودية، وكيف تمكنت من تحرير نفسها من قيود المجتمع، من خلال نبذ كل الأفكار السوداوية التي غيرت حياتها من ظلام وفشل إلى نجاح وثورة.

حلب

وفي مدينة حلب، نظمت احتفالية 8 آذار في صالة شمس الكائنة في حي الشقيف بمدينة حلب، وحضرتها ممثلات عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة والشعب.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم باركت روشان محمد، خلال كلمة باسم مؤتمر ستار اليوم العالمي للمرأة على القائد أوجلان وعلى جميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حريتهن.

مؤكدة على ضرورة السير على درب الشهداء، وقالت: "على خطا الشهداء سائرون حتى ننال النصر ونتحرر".

فيما بعد قدمت فرقة الشهيدة زيلان عرضاً فنياً، عبارة عن فراشات يجسدن دور المرأة في البحث عن حقيقتها، وعن أهمية وضرورة تنظيم المرأة نفسها والتحرر من القيود التي تُكبل حريتها.

كما أدت فرقة الشهيدة زيلان رقصة فلكلورية، فيما رددت فرقة الشهيدة "برفين" مجموعة من الأغاني الثورية، ومن ثم عُرضت مسرحية تحت عنوان "الرأسمالية" والتي أوضحت فيها مدى تأثير الرأسمالية على المجتمعات.

واختتمت الاحتفالية بتقديم فرقة فاجين التابعة للهلال الذهبي مجموعة من الأغاني الثورية والفلكلورية، وعقد حلقات الدبكة.

الشهباء

نظم مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين أمسية تراثية خاصة بالمرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي في مقاطعة الشهباء.

وتجمعت العشرات من عضوات مجلس عوائل الشهداء في صالة الشهيدة آخين ولات الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وزينت الصالة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وأدوات من تراث عفرين والشهباء.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قدمت عضوات مجلس عوائل الشهداء مسرحية عن تضحية أبناء عفرين من أجل وطنهم.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة نوجيان ساردوس مجموعة من الأغاني الثورية، وبعدها قدمت نساء مجلس عوائل الشهداء عدة أغانٍ ومواويل عفرينية، كما غنى بعض الحضور أغاني ومواويل عفرينية.

لتقدم بعدها فرقتا الشهيد إبراهيم والشهيد جوان كفر نايا التابعة لمقاطعة الشهباء عدة أغانٍ إهداءً لأهالي عفرين.

وانتهت الأمسية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني التراثية.

صرين

كما نظم مؤتمر ستار احتفالية في ناحية صرين جنوب مدينة كوباني، بحضور الأهالي، وذلك في مركز الثقافة والفن بالناحية.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل منسقية الساحة الاجتماعية في ناحية صرين، أسماء محمد الكنو، أكدت فيها أن "المرأة قادرة على فرض حضورها، ووحدها تمتلك عصا التغيير السحرية، لأنها الخطوة الأولى والحارس الأول المدافع عن تماسك الأسرة وسلامها، وكل يوم هو عيدها وانتصارها".

ثم قدمت فرقة الشهيدة برجم وفرقة الشهيدة ساريا عرضاً مسرحياً، تمحور حول حرية المرأة، تلاه بعض العروض الغنائية من قبل فرقة الشهيد خابور وفرقة الشهيدة بارين لمركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

(كروب/ي م)

ANHA