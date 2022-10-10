​​​​​​​النساء في دير الزور ينددن بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان

في سياق الفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، أدلت النساء في دير الزور، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، قرئ أمام أكاديمية المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بمنطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي، من قبل الإدارية في لجنة المحروقات، فاطمة الكويت.

أدان البيان في مستهله: "اعتقال القائد عبد الله أوجلان وسياسة الدولة التركية لمناهضة لشعوب والشخصيات المطالبة بحقوقها".

وأكد "نحن اليوم كحركة المرأة الديرية، سنجعل المقاومة أكثر إشراقاً، متخذات من فكر القائد عبد الله أوجلان منارة لنا وبداية لتحرر المرأة الديرية في مواجهة الحياة"، مضيفاً "إننا اليوم متيقنون بأن مَن حرر دير الزور وأطفالها ونسائها هو فكر القائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى أن داعم مرتزقة داعش "والفصائل المتتالية التي دمرت وعاثت فساداً في دير الزور هو أردوغان ومرتزقته"، وقال: "من هنا، من دير الزور سنطور نضالنا بإيمان وتصميم كبيرين، وسنتحد حول قائدنا وسنحقق بالتأكيد من اتحادنا حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ونفشل المؤامرة وأهدافها".

معاهداً "ونحن النساء اليوم نعاهد القائد عبد الله أوجلان بأن كل شارع ومنطقة ومدينة في دير الزور ستتبنى أفكار القائد عبد الله أوجلان وروح المقاومة، وسنحقق حرية القائد عبد الله أوجلان متخذات من مقولته الشهيرة "الحرية ستتحقق بالتأكيد"، شعاراً لنا".

(ع ع/ي م)

ANHA