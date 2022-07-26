​​​​​​​النساء في عين عيسى يطالبن بحظر جوي على شمال وشرق سوريا لوقف الاعتداءات التركية

حضر البيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم دار المرأة في عين عيسى، زهرة عثمان، عشرات النساء من ناحية عين عيسى والمهجرات من مقاطعة كري سبي.

أدان البيان في مستهله الاعتداءات التركية على شمال وشرق سوريا واستهدافها للشخصيات الوطنية والمناضلين والأهالي في مدنهم وقراهم الآمنة، متجاهلةً كل الاتفاقات والمواثيق الدولية.

ووصفت النساء هذا العمل بالجبان، ودلالة على خسائرها في المعارك والجبهات والساحات الدبلوماسية.

وناشدن خلال بيانهن، المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري، بالكف عن المشاركة مع دولة الاحتلال التركي في قتل الأبرياء، وذلك من خلال الصمت على هذه الجرائم.

وطالبن في ختام بيانهن، المجتمع الدولي والتحالف بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، والذي من شأنه وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات للأجواء السورية، ومنع إزهاق المزيد من أرواح الأبرياء على الأرض السورية.

هذا واستهدفت اليوم طائرة مسيّرة انتحارية للاحتلال التركي عدداً من المواطنين بالقرب من كازية الطراد في الجهة الغربية لناحية عين عيسى، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجراح (علي خليل، أحمد الخضر)، كما تم استهداف قرية قرنفل في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي يوم أمس، بواسطة الطيران المسيّر.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الموجودة في القاعدة الروسية لم تلتزم بوعودها التي قطعتها قبل يومين للمحتجين من أهالي ناحية عين عيسى، الذين احتجوا أمام القاعدة في الـ 24 من الشهر الجاري، تنديداً باستمرار الاعتداءات التركية على مناطقهم وتغاضي الضامن الروسي عنها، حيث وعدوهم بالوقوف على هذه الانتهاكات ومنعها.

(د)

ANHA