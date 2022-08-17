​​​​​​​النساء في عين عيسى ينددن بالهجمات التركية على كوباني

وحضر البيان الذي ألقي من قبل الناطقة باسم دار المرأة، زهرة عثمان، أمام دار المرأة بناحية عين عيسى، عشرات النساء من ناحية عين عيسى ومهجرات مقاطعة كري سبي.

ندد البيان في مستهله بالهجمات التركية الوحشية يوم أمس الثلاثاء، على مركز مقاطعة كوباني وريفها مما تسبب بوقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

وتعرضت مقاطعة كوباني يوم أمس، لقصف كثيف بالطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية مما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 4 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت النساء في بيانهن، على المقاومة والتشبث بأرضهن وعدم تركها لقمة سائغة للمحتل التركي ومرتزقته الطامعين بتوسيع رقعة احتلالهم من خلال القصف بهدف تهجير السكان. وجددن التأكيد على مساندة ودعم القوات المدافعة عنهن.

وطالبن في ختام البيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والوقوف على الجرائم التركية بحق المواطنين في المنطقة بما يضمن وقف سيلان الدم الذي يسببه القصف التركي اليومي على شمال وشرق سوريا.

(ي م)

ANHA