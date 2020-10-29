​​​​​​​النساء اللواتي خرجن من الهول وصلن إلى الرقة

ووصل، ليلة أمس، 35 أسرة ممن غادروا مُخيم الهول شرق مدينة الحسكة وضمت 117 شخصًا من النساء والأطفال، إلى مدينة الرقة.

استقبال الأسر كل من الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى ومحمد نور الذيب، وإدارية مكتب العلاقات العامة، وعدد من وجهاء وعشائر مدينة الرقة.

ولدى وصول الأسر، باشرت لجنة الصحة التابعة للمجلس إجراء كافة الفحوصات الطبية لها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية والإثباتات الشخصية ليتم تسليمهم إلى ذويهم.

وتستمر إدارة مُخيم الهول بإخراج الأسر الراغبة بالعودة إلى ديارها بعد ازدياد حالات الفوضى والقتل التي يشهدها المخيم.

وتأتي هذه الرحلات وفق القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول الجاري الذي يقضي بإخراج الأسر السورية النازحة الراغبة بالخروج من مخيم الهول.

(ر ع/س و)

ANHA