​​​​​​​النساء الأفغانيات يرسلن رسالةً لحركة حرية المرأة الإيزيدية

بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية لاستيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، أرسلت النساء الأفغانيات رسالة إلى النساء الكرديات في شخص حركة حرية المرأة الإيزيدية

وسلّطت الأفغانيات الضوء في رسالتهنّ على أهمية النضال المشترك وقلن: "إنّنا نعتزّ بالنضال معاً".

وكتبت الرسالة باسم النساء الأفغانيات، المناضلة فريبا وقالت فيها:

"في البداية، نتوجّه في الذكرى الثانية لاستيلاء عدو المرأة، طالبان على السلطة في أفغانستان، بالشكر لشقيقاتنا اللواتي يدعمن نساء أفغانستان. للأسف يزداد وضع البلاد سوءاً يوماً بعد يوم، ويضيق مجال العمل الثوري والنشاط النسوي، فالمرأة محرومة اليوم من أبسط حقوقها كحق العمل والتعلّم وارتداء ما تريد وقد دمّرت هذه الوحشيّة وانعدام الأمان والفقر حياة الناس، ومع ذلك لم تفقد المرأة أملها وتواصل النضال، إنّنا كنساء نرفع صوتنا عالياً ضدّ فاشية طالبان الدينية خادمة الإمبرياليّة الأمريكية في كل فرصة ونواصل كفاحنا. ونحن نعتزّ بالنضال جنباً إلى جنب بالإلهام والقوة التي اكتسبناها من سمو شجاعة المرأة الإيرانيّة والحركة الكردستانيّة".

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