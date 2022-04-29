​​​​​​​الناتو: مستعدون لدعم كييف لسنوات في الحرب ضد روسيا

يبدو أن استمرار التعهدات الغربية بمواصلة دعم كييف في وجه موسكو عقب دخول التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا شهره الثالث، سيكون "نقطة تحوّل حقيقية" في الأزمة.

فمع اتفاق عدد من الدول الغربية في الأيام الأخيرة على شحن الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، يتوقع خبراء أن تؤدي هذه الخطوة إلى عرقلة تقدم الجيش الروسي في دونباس حصراً، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأضافت المعلومات بأن الدعم الغربي (الأوروبي الأميركي)، بدأ أولاً عبر إرسال الوقود ومعدات الحماية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، إلا أنه تحوّل في الأيام الأخيرة ليصبح معدات هجومية كمدافع هاوتزر ودبابات وعربات مدرعة ومروحيات.

كما اعتبر التقرير أن هناك "قفزة نوعية" بخطة الغرب تجاه أوكرانيا، تهدف إلى استعادة قدرات كييف بعد المرحلة الأولى التي تكبدت فيها خسائر كبيرة على مختلف الجبهات وفي مختلف المجالات.

والغرض منها أيضاً تزويد القوات الأوكرانية بوسائل صد "الهجوم" الروسي في دونباس من أجل كسب الحرب في نهاية المطاف.

إلى ذلك، اعتبر مختصون أن التحدّي الغربي اليوم يكمن بدعم كييف للتصدي للروس وتجنّب انهيارهم الحقيقي.

وأتت هذه التطورات بعدما ركّزت روسيا في الأسابيع الأخيرة على الشرق الأوكراني لإحكام قبضتها على منطقة دونباس بأكملها، وحرمان أوكرانيا بشكل دائم من وصولها إلى بحر آزوف.

وكانت بريطانيا دعت إلى زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا وتسليمها طائرات، مؤكدة أن "الوقت يتطلب شجاعة في مواجهة روسيا التي تنفذ عملية عسكرية في أراضي جارتها منذ أكثر من شهرين".

كما قالت لندن إنه يجب الاستعداد لحرب طويلة، مع مضاعفة الدعم لكييف من "الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات واستخدام كل ما هو موجود لدينا وتكثيف الإنتاج".

بدوره أقرّ البرلمان الألماني، اليوم الخميس، اقتراحاً بإمداد السلطات الأوكرانية بأسلحة ثقيلة.

في حين أعلنت كل من هولندا وإستونيا وجمهورية التشيك وفرنسا والولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا بشحنات أسلحة قوية ودقيقة.

بالمقابل، حذّرت روسيا من هذه الأفعال، واعتبر الكرملين أن شحنات الأسلحة التي تتدفق على أوكرانيا "تهدد الأمن" الأوروبي.

ومن جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف مستعد لمواصلة دعمه لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف على التحول من أسلحة الحقبة السوفيتية إلى أسلحة وأنظمة غربية حديثة.

وقال ستولتنبرغ في قمة الشباب في بروكسل: "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين على المدى الطويل. هناك احتمال مطلق أن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات".

وقال الأمين العام للناتو إن "الغرب سيواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزو أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة، من خلال العقوبات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى كييف".

(م ش)