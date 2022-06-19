​​​​​​​الناتو يتوقع بقاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لسنوات ويدعو إلى دعم الأخيرة

وأضاف لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، أن "تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية".

وتابع ستولتنبرج: "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا.. حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

وكان ستولتنبرج قال في وقت سابق إنه "من المتوقع أن توافق قمة حلف الناتو في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر، على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية".

وتعهدت أوكرانيا، السبت، بالانتصار على موسكو في الوقت الذي تتصدى فيه لهجمات روسية بالقرب من مدينة رئيسة شرق البلاد وتعرض عدة مواقع لهجوم بالقذائف والصواريخ.

ميدانياً، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة ميكولايف جنوب البلاد، أمس السبت، "في وقت تدور فيه معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقاً".

وفي انتقال نادر خارج كييف، حيث يقيم لأسباب أمنية، توجه زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود وزار القوات القريبة وفي منطقة أوديسا المجاورة.

هذا وركزت القوات الروسية جهودها شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة.

وخاطب زيلينسكي الوحدات المنتشرة في أوديسا قائلاً: "المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا".

وتابع: "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه ولخدمتكم الممتازة".

وميكولايف هدف رئيس لروسيا؛ لأنها تقع على الطريق المؤدية إلى مدينة أوديسا الاستراتيجية على البحر الأسود، وتقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب خيرسون التي سقطت في أيدي روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب.

(ش ع)