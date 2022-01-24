​​​​​​​الناتو يتأهب ويعزز انتشاره شرق أوروبا

في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب، وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات.

وقال ستولتنبرغ في بيان، نشرته رويترز، "أرحب بمساهمة الحلفاء بقوات إضافية تحت لواء حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "سيواصل الحلف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، بما يشمل تعزيز الجناح الشرقي من الحلف".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، في مقابلة منشورة، السبت، إن برلين تستبعد مد أوكرانيا بأسلحة في الوقت الراهن في المواجهة القائمة بينها وبين روسيا، وذلك بعد بضعة أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة مضادة للدبابات.

وفي سياق متصل، تلقت كييف مساعدات دفاعية من الولايات المتحدة ودول البلطيق وبريطانيا، حيث تخشى دول الغرب أن يكون حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا تمهيداً لشن هجوم جديد على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأرسلت دول البلطيق صواريخ مضادة للدروع والطائرات لأوكرانيا، كما وصلت أول دفعة من مساعدة دفاعية أميركية بقيمة 200 مليون دولار إلى كييف.

(د ع)