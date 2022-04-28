وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن فنلندا والسويد ستتمكنان من الانضمام بسرعة إلى الحلف، إذا قررتا طلب العضوية فيه.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل: "إذا قررتا طلب الانضمام، فستكون فنلندا والسويد محل ترحيب دافئ وأتوقع أن تكون وتيرة العملية سريعة"، وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ستولتنبرغ أنه متأكد من أن ترتيبات يمكن القيام بها للفترة الانتقالية بين التقدم بالطلب من الدولتين وإلى حين التصديق الرسمي في برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30.

وقال: "واثق من أن هناك سبل لتخطي الفترة الانتقالية بطريقة جيدة بما يكفي وتكون مقبولة لفنلندا والسويد".

ولروسيا حدود طولها 1330 كيلومتراً مع فنلندا، بينما لا تبعد السويد كثيراً عن الحدود الروسية.

وكانت موسكو جددت تحذيراتها قبل أسبوع من تلك الخطوة التي قد تتخذها ستوكهولم وهلنسكي، ملوحة بما وصفته "عواقب" غير محددة إذا انضم البلدان إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

(د ع)