وبحسب بيان للحلف، فإن المناورات ستجرى "فوق شمال غرب أوروبا"، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.

وتفيد وسائل الإعلام البلجيكية بأن قاعدة سلاح الجو الملكي "كلاين بروغل" في مقاطعة ليمبورغ ستصبح مركز التدريبات.

وصرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ : "هذه مناورات سنوية مجدولة مصممة لضمان الحفاظ على قدرات الناتو النووية آمنة وفعالة"، مشدداً على أن التدريبات لا علاقة لها بالأزمة الحالية حول أوكرانيا.

وكما تشير قناة تلفزيون "آر تي بي إف" البلجيكية، فإن أياً من طائرات القوات الجوية لدول الناتو المشاركة في التدريبات لن تقترب من الأراضي الروسية التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر.

وتأتي تدريبات "الظهيرة الثابتة" في ضوء النكسات العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وضمها لأربع مناطق وإعلانها التعبئة الجزئية، وهو ما يثير مخاوف المحللين من أن خطاب موسكو بشأن اللجوء إلى ترسانتها النووية هو مجرد مبالغة، إلا أن موسكو في الواقع تمتلك ما يقرب من 2000 سلاح نووي تكتيكي.

وفي العقيدة الاستراتيجية لحلف الناتو، الذي تم تحديثها في قمة مدريد في حزيران من هذا العام، أكد قادة الحلف مجدداً أنه "ما دامت الأسلحة النووية موجودة، سيظل الناتو تحالفاً نووياً".

(م ش)