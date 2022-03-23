​​​​​​​الناتو يعلن عن نشر 4 كتائب قتالية في الشرق الأوروبي

وقبل قمة لحلف شمال الأطلسي تعقد في ظروف "دقيقة"، أوضح ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غداً الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

كما شدد على أن ما وصفه بالـ "غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاسٍ، وقد أدى إلى معاناة إنسانية مرعبة ومؤلمة".

إلى ذلك، أكد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لكنه لفت في الوقت عينه إلى "وجود مسؤولية قسوة توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حرباً بين الناتو وروسيا". وأضاف أن "ضم كييف للحلف ليس مطروحاً الآن، لكن دعمها أولوية".

(ل د)