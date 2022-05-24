​​​​​​​الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا: مسؤولية الدفاع عن المنطقة تقع على عاتق الجميع

تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان) بكل وحشية، دون محاسبة أو إدانة دولية للجرائم التي ترتكبها بحق شعب المنطقتين.

وبهذا الصدد، قالت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، اعتماد الأحمد، في حديث لوكالتنا "إن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في باشور تهدف إلى السيطرة على تلك المناطق".

داعش وتركيا وجهان لعملة واحدة

وتابعت "هذه الهجمات دليل على أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش وجهان لعملة واحدة، وهي انتقام لهزيمة داعش في شمال وشرق سوريا".

ولفتت اعتماد الأحمد إلى أن "الهدف هو إعادة العثمانية من جديد، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية وبث الفتن بين مكونات المنطقة".

وأشارت إلى أن "هذه الهجمات هي خرق واضح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وحقوق دول الجوار، وأن قوات سوريا الديمقراطية وأهالي شمال وشرق سوريا اليوم، يعون ويدركون تماماً مخططات ونوايا دولة الاحتلال التركي".

وأكدت "نقف اليوم يداً واحدة ضد هذه الهجمات"، ولفتت "بذريعة أمنها القومي، تشن دولة الاحتلال التركي هجمات على المنطقة، وهذه ليست صحيحة؛ لأن شمال وشرق سوريا وباشور لم يهددا أمنها ولم يتدخلا في شؤونها، ولم يقصفا شعبها، بل هي من فعلت كل هذا، وتدخلت في شؤوننا وقصفتنا".

وأضافت: "يصفون الإدارة الذاتية بحصرها كردية، ويهاجمونها على هذا الأساس، لكن على أرض الواقع الإدارة الذاتية ليست كردية فقط؛ بل هي إدارة لكل مكونات المنطقة".

ونوهت "اليوم، تدافع قوات الكريلا في الجبال عن أهالي باشور وعن أهالي شمال وشرق سوريا بكل قوتها؛ كي يعيشوا بأمن وأمان".

لن نناشد أحداً فأبناء الأرض هم من سيدافعون عنها

وأكدت اعتماد الأحمد "نحن، شعوب شمال وشرق سوريا وباشور، يجب علينا أن نتكاتف ونكون يداً واحدة لنستطيع مواجهة هذا الاحتلال".

وأضافت "ناشدنا الكثير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي اتخاذ موقف حيال هذه الهجمات، والخروج عن صمتها، لكن اليوم نناشد أبناء شعبنا، لنتصدى لهذه الهجمات".

واختتمت اعتماد الأحمد حديثها، بالقول "ندعو النساء والرجال والشيوخ والشبيبة إلى أن يقفوا جنباً إلى جنب، فالشعب هو الذي يحدد مصيره وليست الدول التي تتصارع من أجل مد نفوذها لاحتلال أراضينا".

(خ)

ANHA