​​​​​​​الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان يدعو الشعوب للانتفاض في وجه العزلة

جاء حديث الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، خلال اجتماع جماهيري نظمته حركة المجتمع الديمقراطي لأهالي مقاطعة الحسكة.

نظم الاجتماع في قاعة ماربيلا (طيفور) بمدينة الحسكة، بحضور العشرات من أهالي المقاطعة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، فرزندا منذر، وتحدث عن أهداف المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقال: "إن المؤامرة التي حيكت ضد القائد هي مؤامرة ضد قيم السلام والديمقراطية والشعب الكردي، ويريدون من خلال تشديد العزلة تدمير الإرادة الحرة للشعب الكردي".

مضيفاً "إن فلسفة القائد أوجلان وفكره الحر نشر في جميع بقاع الأرض، فالعالم أصبح يتخذونه نموذجاً، وما تفعله تركيا ضد القائد أوجلان غير قانوني وانتهاك واضح للقانون الدولي، يجب أن يتم العمل على هذه القضية في المحاكم الدولية".

مناشداً شعوب شمال وشرق سوريا لتصعيد النضال وقال: "لتحطيم العزلة المشددة على القائد يجب على جميع الشعوب في شمال وشرق سوريا والديمقراطيين بالخروج إلى الساحات والمطالبة بحرية قائدهم، لأن حريته هي حرية كافة الشعوب".

واختتم الاجتماع بترديد الشعارات "يحيا القائد آبو"، "لا للعزلة".

(ن م/ م ح)

ANHA