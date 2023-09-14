​​​​​​​الناشطات الأفغانيات ينهين إضرابهن عن الطعام احتجاجاً على ممارسات طالبان

أعلنت الناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية، تامنا زرياب بارياني، والمشاركات معها في الإضراب عن الطعام خلال بيان لهنّ، أنهنّ أنهين إضرابهن عن الطعام الذي استمر لأكثر من 12 يوماً، حسب وكالة أنباء المرأة ((NUJINHA.

وبدأت تامنا مع عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، في الأول من شهر أيلول الجاري، إضراباً عن الطعام في مدينة كولونيا الألمانية، احتجاجاً على ممارسات طالبان بحق النساء، وللمطالبة بالاعتراف بـ "الفصل العنصري بين الجنسين" تحت حكم طالبان.

أضاف البيان أن: "المرحلة الأولى من الاحتجاج كانت ناجحة، وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة والحكومة الألمانية ومؤسسات حقوق الإنسان، إجراءات للاعتراف بـ "الفصل العنصري بين الجنسين"، وإن لم يتم اتخاذ أي إجراءات في أفغانستان، فسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من الاحتجاج واستراتيجيتها في التقاضي".

وشكرت تامنا زرياب بارياني خلال البيان جميع الناشطين والناشطات والنساء والفتيات في أفغانستان والدول الأخرى، الذين دعموها أثناء إضرابها عن الطعام، مشيرةً إلى أنه: "خلال فترة الإضراب تحدثت مع العديد من الشخصيات؛ منها نائب برلمان ولاية ويستفاليا الألمانية، بريفان أيمازوف، والممثلة الخاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في أفغانستان، رينا أميري، وشاركت معهم معاناة الأفغانيات والممارسات التي تتعرضن لها".

(د ع)