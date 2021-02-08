​​​​​​​المزيد من مشكلات S-400 هل تستطيع روسيا بيع دفاعات عالية التقنية لكل من الصين والهند؟

مع استمرار الصراع بين الصين والهند حول حدود الهيمالايا، يجد مصدرو الأسلحة في روسيا أنفسهم يسيرون على أرض جيوسياسية غير مستقرة بشكل متزايد، وخاصة أن موسكو لديها صفقات مع كلا البلدين، لكن الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين نيودلهي وبكين تثير بعض الأسئلة المحرجة.

وسرعان ما أصبح نظام الدفاع الصاروخي الروسي الرائد"S-400" أحد أنجح منتجات تصدير المعدات العسكرية في موسكو، بحسب مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، وجاء انتصار سوق هذه الصواريخ، في جزء كبير منه، من عدد كبير من العقود مع أكبر المستوردين في العالم: من بينهم تركيا والهند والصين.

وأصبحت الصفقة السابقة، التي تم توقيعها عام 2017، النقطة المحورية للأزمة بين تركيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي كلفت أنقرة في النهاية مكانتها في برنامج الطائرة الشبح الأميركية "F-35".

ولكن اندلاع الاشتباكات بين الصين والهند على طول الأجزاء المتنازع عليها من حدود الهيمالايا ينذر بما يمكن أن يكون فضيحة S-400 جديدة.

وكانت بكين أول عميل أجنبي لـ S-400، حيث قدمت طلبًا لفوجين عام 2015، وبدأت شحنات S-400 المجزأة بالوصول إلى الصين أوائل عام 2018، مع إجراء اختبارات الحريق الأولية في وقت لاحق من ذلك العام، وفي عام 2018 أيضًا، قامت الهند بإضفاء الطابع الرسمي على صفقة دفاعية ضخمة بقيمة 5.43 مليار دولار مع روسيا تضمنت تسليم خمسة أفواج للصواريخ الروسية، حيث بدأت شحنات تلك الصواريخ إلى الهند عام 2020.

ثم جاء نزاع الهيمالايا، فموسكو التي تقدر علاقاتها الدفاعية المربحة وذات الأهمية الجيوسياسية مع كل من الصين والهند لا تهتم كثيرًا بأن تصبح طرفًا في الاشتباكات الحدودية المستمرة بين القوات الهندية والصينية، ولكن هناك خطر واضح وحاضر من أن ينشر أي من الجانبين أنظمة S-400 التي حصلوا عليها حديثًا ضد الآخر، مما قد يؤدي إلى تمزيق علاقات الكرملين مع نيودلهي أو بكين أو كليهما.

واتخذت روسيا خطوات للتخفيف من هذه المخاطر صيف 2020 من خلال تعليق المزيد من شحنات الصواريخ الروسية إلى الصين، ووفقًا للتقارير الروسية والصينية، فقد اكتملت شحنات الصواريخ إلى القوات المسلحة الصينية جزئيًّا فقط بحلول منتصف عام 2020.

وفي ذلك الوقت، كانت الصين لا تزال تنتظر استلام المكونات الحيوية من روسيا، فضلًا عن أعمال التدريب والتركيب اللازمة، ومن خلال وقف هذه الأنشطة الجارية، جمدت روسيا بشكل أساسي استحواذ الصين على S-400.

ولم تصدر أي من روسيا ولا الصين بيانات رسمية بشأن هذا الأمر، ولكن وسائل الإعلام الصينية حاولت - بشكل غير مقنع إلى حد ما - أن تنسب توقف الشحنات إلى مخاوف من فيروس كورونا، واصفة ذلك بأنه عرض "مؤثر للغاية" للتضامن الروسي مع معركة بكين ضد الوباء.

واستحوذت وسائل الإعلام الهندية على القصة، مما يشير إلى أنS-400 جزء من تراجع أوسع في العلاقات الصينية الروسية.

ومن المثير للاهتمام أن الهند لم تخضع لقيود مماثلة، ووفقًا لوكالة تصدير الأسلحة الروسية الرسمية، يسير عقد S-400 الهندي وفقًا للجدول الزمني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن أن المتخصصين الهنود سافروا إلى روسيا في كانون الثاني/ يناير لتلقي التدريب على كيفية تشغيل نظام S-400.

وتشير هذه التطورات الموازية إلى أن روسيا يمكن أن تعرقل شحنات S-400 إلى الصين، حتى في الوقت الذي تمضي فيه بخطى كاملة مع شحنات S-400 إلى الهند.

ومن الصعب تحديد ما يمكن أن يفسر الاختلاف الظاهري في نهج الكرملين، حيث لا تزال الحالة الحالية لمحادثات S-400 بين موسكو وبكين غامضة.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ليس من الواضح ما إذا كانت هناك شحنات S-400 إلى الصين، بالإضافة إلى أعمال التدريب والتركيب المرتبطة بها، قد تم استئنافها بالكامل.

(م ش)