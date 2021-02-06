​​​​​​​المزارعون الهنود يخططون لحصار الطرق السريعة على مستوى البلاد

ويعتزم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود المحتجين إغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاث ساعات، السبت، للضغط على الحكومة من أجل إلغاء القوانين الزراعية الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة الاسوشيتد بريس.

ونشرت السلطات الآلاف من قوات الأمن خارج العاصمة الهندية، حيث خيم المزارعون في ثلاثة مواقع رئيسة لأكثر من شهرين.

ويقول المزارعون إنهم لن يغادروا حتى تلغي الحكومة القوانين التي تقول إنها ضرورية لتحديث الزراعة، ومن المقرر أن يبدأ إغلاق الطريق السريع المقرر ظهرًا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).

وفشلت عدة جولات من المحادثات بين المزارعين والحكومة في تحقيق أي اختراقات، حيث يقول المزارعون إن القوانين ستجعلهم أكثر فقرًا، وتحت رحمة الشركات.

وفي المقابل، دافع وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار، الجمعة، عن القوانين في البرلمان، مما أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة، حيث لم يقدم عرضًا جديدًا لاستئناف المحادثات مع المزارعين.

وتحولت الاحتجاجات السلمية، إلى حد كبير، إلى أعمال عنف في 26 كانون الثاني/ يناير، يوم الجمهورية في الهند، عندما انحرفت مجموعة من المزارعين الذين يركبون الجرارات عن طريق الاحتجاج، واقتحموا القلعة الحمراء التي يعود تاريخها إلى القرن الـ 17.

وأصيب المئات من ضباط الشرطة وقتل متظاهر، وأصيب عشرات المزارعين أيضًا، لكن المسؤولين لم يذكروا أعدادهم.

وندد زعماء المزارعين بالعنف لكنهم قالوا إنهم لن يلغوا احتجاجاتهم.

ومنذ ذلك الحين، عززت السلطاتُ الأمنَ بشكل كبير في مواقع الاحتجاج خارج حدود نيودلهي، وأضافت قضبانًا حديدية وحواجز فولاذية لمنع المزارعين من دخول العاصمة.

(م ش)