​​​​​​​المونيتور: تخيّل اعتدال مرتزقة تحرير الشام لن يكون سوى خداع تركي جديد

وقال موقع المونيتور في تقرير له حول الوضع في إدلب السورية "فتحت أحدث صفقة روسية تركية بشأن محافظة إدلب السورية باب الانقسامات في صفوف الجماعات المتطرفة التي تسيطر على المنطقة وسط تعزيز عسكري تركي كجزء من الجهود لإعادة فتح الطريق الدولي M4".

وتجاوز عدد ما تسمى نقاط المراقبة التركية في إدلب 50 موقعاً منذ اتفاق موسكو في 5 آذار/مارس، والذي يدعو إلى إعادة فتح M4 وإنشاء ممر أمني بعمق ستة كيلومترات على جانبي الطريق الذي يربط اللاذقية وحلب.

"تركيا تميل إلى التفاوض مع تحرير الشام"

والسؤال الرئيسي الذي يدور في الأروقة السياسية لأسابيع بحسب الموقع الأمريكي هو ما إذا كانت تركيا ستحارب الجماعات المتطرفة التي ترفض الاتفاق.

ففي 19 آذار/مارس، تعرضت القوات التركية في إدلب لهجوم صاروخي مميت ، واتهمت حينها أنقرة بعض "الجماعات المتطرفة" في المنطقة.

ويرى الموقع الأمريكي "يبدو أن النهج الذي تتبعه تركيا حتى الآن يميل إلى التفاوض، مدعوماً بالردع العسكري، بدلاً من القتال المباشر بينما تسعى لإجبار مرتزقة "تحرير الشام" التي تهيمن على إدلب على التعاون وتخويف الجماعات الأخرى التي تدور في فلك تنظيم القاعدة.

مرتزقة "تحرير الشام" حتى الآن موقفها غامض, حيث سعى جناحها البراغماتي، الذي يتألف في الغالب من المرتزقة السوريين، إلى تجنب مواجهة عسكرية مع أنقرة، لكن الأعضاء الأجانب، الذين يمارسون نفوذه على القاعدة الأيديولوجية للمرتزقة، يبدون منزعجين من أن زعيم مرتزقة "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني يميل إلى المرونة مع تركيا.

تعمق الخلاف الداخلي، الذي بدأ قبل أكثر من عامين بعد أن سمحت " تحرير الشام" لتركيا بإنشاء مراكز مراقبة عسكرية في إدلب، منذ اتفاق موسكو، الذي يتطلب أيضاً القضاء على الجماعات التي وصفتها الأمم المتحدة بالإرهابية. وتراجعت "تحرير الشام" بالفعل من مناطق شاسعة بعد استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على الطريق السريع M5 الذي يربط دمشق وحلب في فبراير / شباط.

وبحسب المونيتور من الواضح أن "تحرير الشام" لم تقبل أي صفقة بين روسيا وتركيا, ومع ذلك، في الوقت الذي تواصل فيه قتالها ضد القوات السورية المدعومة من روسيا وإيران ، تحاول المجموعة تقديم نفسها على أنها أكثر الفصائل "العقلانية" على الأرض التي يمكن أن تشارك فيها تركيا وتتعاون معها، وبالمثل، سعت "تحرير الشام" إلى نقل رسالة إلى الغرب مفادها أنه لم يعد لها أي علاقة بالقاعدة والجهاد العالمي وأنها تركز على محاربة القوات الحكومة السورية، على أمل أن يتم إزالتها من قائمة الإرهاب.

يبدو أن هذه الرسالة يتردد صداها في دوائر معينة, وفي هذا السياق قال مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري، على سبيل المثال، بأن مرتزقة "تحرير الشام" لم تشكل تهديدات إرهابية دولية وتركز على الحفاظ على مواقعها في إدلب.

"قادة من مرتزقة تحرير الشام ينتقدون العلاقة المرنة بين الجولاني وتركيا"

وفي إشارة لافته للانشقاق، انتقد أبو مالك التلي، وهو أحد قادة "تحرير الشام" مرونة الجولاني مع تركيا، وفي 7 أبريل / نيسان أعلن أنه سيغادر المجموعة لأنه ظل في الظلام بسبب سياساته المتغيرة ورفضه تغيير المسار، وأعلن بسام صهيوني رئيس ما يسمى مجلس الشورى، أعلى هيئة في مرتزقة "تحرير الشام" ، استقالته في نفس اليوم، وبعد ثلاثة أيام تمكن الجولاني من إقناع التلي بالعودة عن استقالته، على الرغم من أن الأخير قال أنه مزعج من التحول البراغماتي للمرتزقة.

ومع ذلك ، فإن تراجع التلي لا يعني أن الاحتكاك بين الأجنحة المتشددة والبراغماتية للمجموعة قد انتهى, ومن المرجح أن ينمو الصدع مع تغير خريطة سيطرة إدلب على الطريق.

ويمكن أن تثير الانشقاقات داخل الجماعات المنتسبة لتنظيم القاعدة، شبح فتح جبهة جديدة ضد القوات التركية, بعض الجماعات التي ينظر إليها على أنها بدائل لمرتزقة "تحرير الشام" تدعو بالفعل إلى المقاومة ضد تركيا.

فمرتزقة "حراس الدين وأنصار الدين وأنصار التوحيد وأنصار الإسلام" هم من المجموعات التي رفضت صفقات سوتشي وموسكو واتخذت موقفاً مهدداً تجاه الدوريات التركية الروسية في إدلب، وانضمت الجماعات الأربع في تحالف يسمى غرفة عمليات "وحرّض المؤمنين"، الذي انتقد اتفاق موسكو باعتباره "ثعبانًا سامًا يستمر في عض أيدي الشعب السوري".

من ناحية أخرى، حث زعيم مرتزقة حراس الدين أبو همام الشامي على عدم الثقة في تركيا وروسيا.

هؤلاء المرتزقة لهم نفوذ في ريف اللاذقية وشمال حماة أي المناطق التي من المقرر أن يكون فيها الممر الأمني، وبينما تتحكم مرتزقة تحرير الشام بما يصل إلى 90٪ من إدلب، فإن قوتها تتركز بالمثل في المناطق على طول طريق M4. المناطق الواقعة على طول الحدود التي ترغب تركيا في الاحتفاظ بها كمنطقة عازلة تقع كلها في أيدي مرتزقة "تحرير الشام" أيضاً, على عكس المجموعات الأخرى ، يمكن أن تنتقل مرتزقة "تحرير الشام" إلى مناطق سيطرتها في حالة التراجع، وهو ما قد يكون سبباً آخر وراء سلوكها المرن.

بغض النظر عن مقدار التغييرات التي تطالب بها "تحرير الشام"، ستبقى المجموعة على قائمة المنظمات الإرهابية ما لم يعدل مجلس الأمن الدولي قراره، حيث فشلت محاولات تغيير اسمها بأن تؤتي ثمارها.

وفي الوقت نفسه، تقدم المناقشات داخل المجموعة أدلة كثيرة حول مدى تغير "تحرير الشام" أو أن تكون شريكاً لتركيا.

في عامي 2017 و 2018، قامت تركيا بإنشاء نقاط مراقبة عسكرية، وتركت المرتزقة في إدلب لأجهزتهم الخاصة، وهي الآن تتبع استراتيجية مختلفة شبيهة بالاستراتيجية في عفرين ، تهدف إلى السيطرة الإقليمية المباشرة بالتعاون مع الميليشيات المتحالفة.

إن التنفيذ الكامل لاتفاق موسكو سيؤدي حتماً إلى دفع " تحرير الشام والمتطرفين الآخرين" نحو الحدود التركية, وهذا يعني مفترق طرق حاسم: إما أن يفتح المرتزقة المتطرفين جبهة ضد تركيا أو يجهزون أنفسهم في أحزاب ملائمة لأنقرة، أو أن كلا الخيارين سيظهران في وقت واحد وسط انقسامات في صفوف المرتزقة.

"تخيّل اعتدال مرتزقة تحرير الشام لن يكون سوى خداع"

وقال المونيتور "في حين أن اعتدال الجماعات المسلحة لا يزال فصلاً طويلاً في الصراع السوري ، فإن تدخل جولاني لإعادة التلي ليس بالكاد دفعة لآمال اعتدال هيئة تحرير الشام من خلال القضاء على المتطرفين, وذلك على الرغم من الصبغات والظلال المختلفة، فقد أثبتت هذه المجموعات أنها مرتبطة بقوة بدواساتها الأيديولوجية, إن تخيّل الاعتدال لمجرد أنهم قد يكونون أكثر ميلاً إلى التعاون لن يكون سوى خداع".

واختتم المونيتور تقريره "من اللافت للنظر أن الفصائل الأويغورية والأوزبكية والشيشانية ظلت صامتة في المناقشات حول المعسكر الجهادي, قد تكون علامة على الحذر لأنهم ربما يرون تركيا كملاذ آمن لهم فقط في حالة تحطم جبهة إدلب, ومع ذلك ، فإن الرهان على هؤلاء المقاتلين أيضا يمكن أن يثبت دائما أنه في غير محله".

(م ش)