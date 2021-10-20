​​​​​​​المونيتور: بيع طائرات مسيرة لإثيوبيا قد يعرض الحوار التركي المصري للخطر

ويبدو أن الطائرات المسيرة التركية الصنع ستظهر في أجواء أفريقية، والتي ستسبب في تعقيد العلاقات الخارجية التركية، ولا سيما محاولتها الوليدة لإصلاح العلاقة مع مصر، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأميركي.

إثيوبيا - التي كانت على خلاف مع مصر منذ فترة طويلة حول سد عملاق على النيل الأزرق - قد انضمت إلى المغرب ونيجيريا ورواندا كمشتري أفريقي محتمل للطائرات بدون طيار TB2، المصنعة من قبل شركة مملوكة لصهر الرئيس التركي. وبالتالي يعتبر على نطاق واسع شركة عائلية.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن تركيا تفاوضت مع إثيوبيا على اتفاق قد يشمل أيضًا ضمانات قطع الغيار والتدريب. لا تزال التفاصيل غير معروفة حيث التزم الجانبان الصمت حيال هذه القضية.

وتثير نية تركيا تزويد إثيوبيا بطائرات مسيرة مسلحة وسط سعيها لتطبيع العلاقات مع مصر تساؤلات حول الحكمة الاستراتيجية وراء هذه الصفقة. فهل تقوم أنقرة بخطوة غير حكيمة تقوض حوارها مع القاهرة؟ أم أنها ترى التعاون العسكري مع إثيوبيا تكتيكًا للضغط على مصر لتقديم تنازلات؟ أم أنها تعتقد أن البيع لن يسبب احتكاكًا مع مصر، بالنظر إلى أن القاهرة ترى الصراع في تيغراي - منطقة الاستخدام المحتملة للطائرات بدون طيار - على أنها مسألة داخلية لإثيوبيا؟

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية مساعدتها في تجميد أي صفقة طائرات مسيرة بين تركيا وإثيوبيا، بينما قال مسؤول مصري ثالث إن الأمر سيتعين توضيحه في المحادثات الثنائية. في غضون ذلك، قال مصدر مقرب من الحكومة التركية لـ "المونيتور" إن الصفقة تتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مؤكدا أن أنقرة لا تتوقع أن يكون هناك رد فعل من قبل القاهرة على نحو يعرقل الحوار الثنائي.

وتواصل التقارب بين أديس أبابا وأنقرة على خلفية مأزقين رئيسيين. أولاً، إنها عازمة على استكمال سد النهضة الإثيوبي، الذي غذى خلافًا بشأن تقاسم المياه مع مصر والسودان لمدة عقد من الزمان. ثانيًا، سعت أديس أبابا إلى تعزيز قدراتها العسكرية لقمع المتمردين الانفصاليين في منطقة تيغراي التابعة لها، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتمهيد الطريق للتعاون العسكري مع تركيا، استجابت أديس أبابا لدعوات تركية لنقل المدارس التي تديرها حركة غولن، التي تحمل أنقرة باللوم عليها في محاولة الانقلاب عام 2016، إلى مؤسسة تابعة للحكومة التركية. بالنسبة لأردوغان، بدوره، أتاح التقارب مع إثيوبيا فرصة لتعزيز سياسته في الانفتاح على إفريقيا.

من وجهة نظر القاهرة، سيكون البعد العسكري في العلاقات التركية الإثيوبية تطوراً غير مرحب به قد يضعف الردع العسكري المصري في المنطقة، حيث كان العامل الأول الذي أجبر القاهرة على قبول عرض أنقرة للتطبيع في وقت سابق من هذا العام هو الموقف الحاسم الذي اكتسبته تركيا في ليبيا من خلال دعم حكومة طرابلس. بالنسبة للقاهرة، أصبح الوجود التركي في ليبيا قضية أمن قومي.

الموقف التركي الذي من شأنه أن يشجع إثيوبيا على أزمة السد سيكون تحديًا مماثلًا للقاهرة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت خطة تركيا لبيع طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا قد جاءت خلال الجولة الثانية من محادثات التطبيع بين المسؤولين الأتراك والمصريين في أيلول.

بالنسبة لمصر، أصبح تورط تركيا في صراعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قضية أساسية تثير القلق. من جانبها، لم تظهر أنقرة أية مخاوف بشأن بيع الأسلحة إلى مناطق الصراع.

وعلى الرغم من التفاؤل السائد في أنقرة، فإن عملية التطبيع مع مصر قد تكون في خطر إذا استمرت في بيع طائرات بدون طيار لإثيوبيا. جادلت شخصيات مقربة من الحكومة مرارًا وتكرارًا ضد أي تورط تركي في أزمة سد النهضة.

وفقًا لأيدن سيزر، الملحق التجاري السابق بالسفارة التركية في القاهرة، يصعب على أنقرة كسب أي نفوذ ضد القاهرة إذا رأت أن محادثات الطائرات بدون طيار مع أديس أبابا هي ورقة ضغط. وقال بأن أنقرة تفتقر إلى القدرة على الخروج باستراتيجية تضغط فيها على القاهرة.

وقال سيزر لـ "المونيتور": "الجانب التركي في موقف ضعيف"، في إشارة إلى محادثات التطبيع. ناهيك عن تقديم تنازلات، لا يحاول المصريون انتزاع أي منها. إنهم يستمعون في الغالب إلى الجانب التركي ويريدون رؤية الخطوات التي ستتخذها أنقرة. وأضاف إن العملية لا تزال بعيدة عن التعيين المتبادل للسفراء.

وعلاوة على ذلك، فإن نهج أنقرة تجاه القاهرة معيب، كما قال سيزر، مشيرًا إلى الحجة التركية بأن مصر كانت ستكسب منطقة اقتصادية أكبر في شرق البحر المتوسط ​​لو أنها أبرمت صفقة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بدلاً من القبارصة اليونانيين. لقد أزعج هذا الأمر المصريين بشدة.

وتتعلق مخاوف مصر أيضًا بتوقيت التقارب التركي مع إثيوبيا، والذي بدأ بعد الخلاف الحاد بين أنقرة والقاهرة بشأن الإطاحة بالإخوان المسلمين في عام 2013. وشهدت العملية عروضًا تركية لمشاركة خبرات بناء السدود والري مع إثيوبيا وكذلك وجود مزاعم مصرية بأن تركيا وإسرائيل كانت وراء سد النهضة.

وفي تموز، انتشرت تقارير تفيد بأن أديس أبابا تلقت 10 طائرات استطلاع بدون طيار من أنقرة، وهو ما نفته السفارة التركية.

وقد يؤدي استخدام إثيوبيا للطائرات المسلحة بدون طيار التركية في تيغراي إلى إثارة مشاكل جديدة في الشؤون الخارجية لتركيا، بما يتجاوز التوترات المحتملة مع القاهرة. في أعقاب اجتماع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا في أيلول، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إلى إنهاء الأعمال العدائية في تيغراي واستئناف المحادثات ووصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.

وفوق كل ذلك، شجب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تصرفات الحكومة في تيغراي ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

وبالمثل، فإن التعاون العسكري التركي مع المغرب يمكن أن يفسد علاقاتها مع الجزائر حيث لا يزال البلدان الشمال إفريقيان على خلاف حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

(م ش)