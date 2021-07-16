​​​​​​​المونيتور: الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسورية في دائرة الضوء بعد اجتماع بغداد

والتقى المسؤول عن إدارة ملف الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، الخميس مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي سيتوجه إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال مكتب الكاظمي في بيان إنهما بحثا "آليات سحب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي" بين البلدين.

ونقلت مراسلة بي بي سي، نفيسة كونافارد، عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم قولهم إن ماكغورك نقل رسالة مفادها أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بشكل تدريجي وفقاً لجدول زمني يتم تحديده خلال زيارة الكاظمي لواشنطن.

لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نفوا هذا التقرير، مشيرين إلى عدم حدوث أي تغيير في السياسة الأمريكية، وقال مسؤول ثالث إن تعليقات ماكغورك للكاظمي ربما تكون قد أسيء تفسيرها، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

وبقي حوالي 2500 جندي أمريكي - معظمهم من المستشارين العسكريين وفرق اللواء الأمنية - في البلاد في أعقاب الحرب ضد داعش، ووفقاً لتصريحات البنتاغون العلنية، بقي حوالي 900 آخرين في سوريا كجزء من المهمة نفسها.

وقلص التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل كبير من وجوده في العراق العام الماضي، وسلم ثماني قواعد للجيش العراقي.

وقال مسؤول أمريكي رابع لموقع "المونيتور" طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المرجح أن تكون التعديلات الإضافية على الوجود العسكري الأمريكي في العراق مطروحة للنقاش في الأشهر المقبلة، لكن من غير المتوقع حدوث انسحاب كامل.

وقال المصدر: "لن يكون الأمر مثل أفغانستان"، في إشارة إلى مغادرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المتسرعة من ذلك البلد مع تقدم مقاتلي طالبان.

وقال مسؤول دفاعي لـ "المونيتور" إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يتلق أية أوامر بتقليص وجوده في العراق حتى يوم الخميس.

وفي سياق متصل يتعرض الكاظمي لضغوط كبيرة من الفصائل الموالية لإيران، لطرد القوات الأمريكية المتبقية.

وأقر البرلمان العراقي العام الماضي قراراً غير ملزم بإخراج الجيش الأمريكي من البلاد. جاء ذلك التصويت بعد اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني.

وقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث ماكنزي، في نيسان إنه لا يتوقع انسحاباً كاملاً لجميع الأفراد العسكريين الأمريكيين من العراق، ولم يتم التفكير في هذه الخطوة".

وأقر ماكنزي بأن القيادة المركزية ستكون قادرة على شن ضربات ضد داعش من خارج العراق إذا أمرت بمغادرة البلاد في المستقبل.

ومع ذلك، يقول مسؤولون سابقون إن الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق قد يجبر واشنطن على سحب ما يقرب من 900 جندي من سوريا، وهو احتمال رفضه اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين علناً قبل ثلاثة أسابيع.

وقال المسؤول الأعلى لسياسة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية جوي هود، ومدير مكتب التحالف الدولي لهزيمة داعش بالإنابة باتريك ورمان، إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا وستواصل مساعدة المقاتلين المحليين على تعقب فلول داعش أواخر الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية للمونيتور يوم الخميس إن وجود التحالف في سوريا يمكن أن يستمر "على قدم وساق" إذا بقيت بعض القوات الأمريكية في أربيل في إقليم كردستان العراق، مضيفاً أن مثل هذا السيناريو غير مرجح في أي وقت قريب.

ووافق الناتو على زيادة مهمته التدريبية المنفصلة في العراق إلى حوالي 4000 فرد للمساعدة في تعويض الانسحاب الأمريكي في العراق، وذكر موقع المونيتور في وقت سابق أن هؤلاء الأفراد سيحتاجون على الأرجح إلى دعم لوجستي عسكري أمريكي مستمر.

(م ش)