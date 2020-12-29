​​​​​​​المونسينيور جوزف شمعي: معايدة قسد هي فرحة كبيرة لنا ورفعت من معنوياتنا

بتكليف من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، زار وفد من قوات سوريا الديمقراطية كنائس المسيحين في مدينة الحسكة، لتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد ولتوطيد العلاقات على كافة الصعد بينهم.

وضم وفد قوات سوريا الديمقراطية الذي توجه صباح اليوم، إلى المجلس العسكري السرياني في مدينة الحسكة، كلًّا من مستشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ريزان كلو، وعضو مكتب مستشار القائد لعام لقسد منصور حج منصور.

ثم توجه الوفد مع القيادي في المجلس العسكري السرياني أمجد داوود وعضوة مكتب العلاقات العسكرية (بيث نهرين) في الحسكة سحر داوود، إلى الكنائس في المدينة.

وفي مطرانية السريان الكاثوليك الواقعة وسط المدينة، استُقبل الوفد من قبل المونسينيور جوزف شمعي المدبر البطريركي لابرشية السريان الكاثوليك في إقليمي الجزيرة والفرات.

'قسد تمكنت من تحرير العالم من مرتزقة داعش'

وخلال اللقاء، عبّر المونسينيور جوزف شمعي عن فرحتهم ومحبتهم لكافة المكونات المتعايشة في المنطقة، وتابع " المحافظة على الإنسانية، هو شيء عظيم ومقدس، من أي عرق كان، أو منتميًا إلى أي طائفة".

المونسينيور جوزف شمعي أوضح خلال حديثه لوفد قوات سوريا الديمقراطية، أن قسد تمكنت من تحرير العالم ومناطق شمال وشمال شرق سوريا من مرتزقة داعش، وسلّط الضوء على المقاومة التي بُذلت في كافة الساحات والميادين وتصديها للهجمات التي طالت المنطقة.

وبيّن شمعي أن "قوات سوريا الديمقراطية استطاعت الحفاظ على النظام والتنظيم في المنطقة، نتيجة ترجيحها لمبدأ التفاهم الذي هو سيد المواقف"، وأضاف "نحن مكونات المنطقة نعيش على أرض واحدة، علينا أن نكون دائمًا مع الحوار السلمي، ونقف بجانب بعضنا البعض، علينا اختيار وسائل التفاهم لتعميم السلام على العالم أجمع".

'الهدف تحرير المنطقة'

ومن جانبه، قال القيادي في المجلس العسكري السرياني بمدينة الحسكة، أمجد داوود، إن لهم الفخر الكبير لمساندة كافة المكونات، لتخطي الصعوبات والمراحل المتأزمة والراهنة التي تمر على شعوب المنطقة، وتابع بالقول "علينا أن نضع كافة خلافتنا جانبًا، لنتصدى لكافة المخططات والمؤامرات التي تطال المنطقة، ولتحقيق وتعميم السلام والأمان على شعوبنا وقواتنا".

فيما بارك مستشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ريزان كلو، أعياد الميلاد على كافة مكونات المنطقة، ونوه أن الهدف من زيارتهم هو تقوية العلاقات بشكل عام، وأضاف " قسد تشمل كافة المكونات، وهدفنا حماية وتحرير المنطقة من أيدي الاحتلال التركي ومرتزقته، ونأمل أن تدعوا في صلواتكم لانتصارنا".

'السلام'

وشدد مستشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ريزان كلو في نهاية حديثه، على مساندتهم ودعمهم لكافة المكونات وفي مختلف الصعد، داعيًا أن يعم السلام على كافة مدن ومكونات شمال وشرق سوريا والعالم أجمع.

وبعد اللقاء قام المونسينيور جوزف شمعي المدبر البطريركي لابرشية السريان الكاثوليك في إقليمي الجزيرة والفرات، بأداء الصلاة حسب طقوسهم، ودعا إلى إحلال الأمان والسلام والاستقرار والمحبة في المنطقة.

'فرحة ودعوة'

وخلال لقاء لوكالتنا معه، شكر جوزف شمعي قوات سوريا الديمقراطية على تهنئتها بأعياد الميلاد، وقال "معايدة قسد هي فرحة كبيرة لنا، رفعت من معنوياتنا، كون أعمالها تدل على السلام والإنسانية، وسنبقى على تواصل تام، لأن الإنسان له الحق في العيش بكرامة، عيدنا هو عيد ملك السلام".

وهنأ جوزف شمعي، كافة القيادين وشكرهم، وتابع قائلًا "علينا الاستفادة من بعضنا من أجل أرضنا الطيبة والوطن، وعلينا أن نكون يدًا واحدة، ونتواصل بتفاهم ونرجح مبدأ الحوار من أجل تحقيق السلام".

من جانبه، أشار ريزان كلو، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية يخوضون الحرب من أجل السلام، والدفاع عن حرية وكرامة شعوب المنطقة على أرضها.

وبحسب مستشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ريزان كلو، فإن زيارة الكنائس المسيحية في مدينة الحسكة، ستستمر مدة يومين.

(هـ ن)

ANHA