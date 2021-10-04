​​​​​​​الموجة الرابعة من فيروس كورونا تجتاح إقليم الفرات ومناشدات للتقيد بالحظر

بعد انتشار فيروس كورونا في إقليم الفرات افتتحت الإدارة الذاتية في مدينة كوباني بتاريخ 1 آب 2020 مركزاً خاصاً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بطاقة استيعابية تصل إلى مئة سرير.

وبحسب المعلومات والإحصائيات من إدارة مشفى كورونا في كوباني والواقع في قرية ايدقي جنوب كوباني، فإن عدد الحالات المسجلة في شهر أيلول الفائت بلغت 765 حالة منها 290 حالة إيجابية، 375 سلبية، وعدد المتوفين حالتان فقط، أما حالات الشفاء فكان 79 حالة.

وضمن حالات القبول في الشهر التاسع تراوحت أعمار المصابين بفيروس كورونا بين 18 إلى 60 سنة.

ويقول الأخصائي في الأمراض الداخلية الدكتور علي شاهين حول فيروس كورونا "نواجه الموجة الرابعة من هذا المرض والفارق الزمني بين هذه الموجات يتراوح بين 5 إلى 6 أشهر وهذا متعلق بالمناخ والطقس، و فيروس كورونا شبيه بمرض الكريب إذا كان خفيفاً يمكنك معالجته بنفسك وإذا كان ثقيلاً يحتاج إلى علاج داعم في المشفى".

وأضاف: "يجب على المصابين بفيروس كورونا بشكل خفيف أن يتعالجوا من خلال تناول خافضات الحرارة، مقويات عامة، شرب السوائل بكميات كبيرة، عدم تناول الأطعمة الثقيلة على المعدة، تناول الخضروات والفاكهة بشكل كبير، كما يجب على المصابين ألا يمارسوا الرياضة بسبب انخفاض نسبة الطاقة في الجسم وانخفاض مستوى الأوكسجين، كما يجب عدم اللجوء إلى الطب العربي".

ومن أجل الحماية والوقاية من فيروس كورونا يقول الدكتور علي شاهين "يجب عدم حصول احتكاك بين الأشخاص، توفر كافة وسائل التعقيم والحماية مثل مادة الكحول، الكمامة والكفوف، ولأننا مقبلون على فصل الشتاء تناول المقويات كثيراً، وتناول بعض الأطعمة منها العسل الطبيعي، الزهورات بكافة أنواعها، الثوم، الجرجير، البقدونس، تناول الحمضيات، وفرض الحظر حتى إذا كان جزئياً لمنع الاحتكاك بين الأشخاص".

وبالنسبة للقاحات ضد فيروس كوفيد-19، فقد تم تقليص هذا الحيز الزمني بشكل كبير، بسبب خطورة هذا الفيروس على البشرية، وتوجب إيجاد اللقاح بشكل سريع لسد الطريق أمامه. وأنتجت العديد من الدول اللقاح لهذا المرض.

وصرح لوكاتنا المسؤول عن قسم لقاح كورونا في الهلال الأحمر الكردي في مدينة كوباني عبدي علي وقال: "لقد استلمنا 500 جرعة من لقاح كورونا في الـ 5 من تموز المنصرم، وقمنا بإعطائه مجاناً لكافة الكوادر الطبية في جميع المراكز، بعدها قمنا بإعطائه للصيادلة والأطباء المستقلين، وبعض مؤسسات الإدارة الذاتية مثل بلدية الشعب، والفرن الآلي، كما قمنا بإعطاء جرعات اللقاح إلى ما يقارب 30 مدنياً".

وأضاف: "لقد بقي من كمية الجرعات 50 جرعة فقط، وعندما نستلم الدفعة الثانية من الجرعات سوف نقدمها لكبار السن المريضين وبعد الانتهاء من هذه الفئة سوف نقدمها لكافة الأهالي".

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ANHA