​​​​​​​المؤتمر الوطني الكردستاني يدعو PDKو YNKإلى اعتماد الحوار لتذليل الخلافات

وشدد المؤتمر الوطني الكردستاني على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الحزبية عبر بيان كتابي.

جاء في نصه:

"إن العالم كله عاجز الآن عن التصدي لفيروس كورونا، ويمر بوضع اقتصادي وإداري وصحي سيء، والجميع في العالم ينتظرون حلاً لهذه المشكلة، وإنقاذ البشرية من هذه المأساة القاتلة.

مخاوف من حرب أهلية

طبعا كردستان وشعبها ليسا ببعيدين عن هذا الوضع، فهما يواجهان هذا الفيروس المميت رغم المشاكل الاقتصادية والسياسية والإدارية، ومع ذلك وفي هذا الوقت العصيب يحشد كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)ـ اللذين يمتلكان قوتين في جنوب كردستان، وتقع مسؤولية إدارة وحماية شعب كردستان على أكتافهما ـ قوتهما ضد بعضهما البعض، في زينه ورتي، وقد خلق هذا الموقف ضغطاً وخوفاً لدى شعبنا.

فجراح الحرب الأهلية لم تلتئم بعد، وإن تجميع القوى ضد بعضها البعض والحرب الإعلامية التي تجري في جنوب كردستان يضع الشعب في وضع محفوف بالمخاطر، وكذلك يذكرنا بالحرب الأهلية القذرة.

تنديد بالهجمات التركية

إن هذا الوضع فرصة للمحتلين وأعداء كردستان الذين طالما حلموا وعملوا من أجلها، وها هي الدولة التركية قد قصفت المنطقة وقنديل عدة مرات، كما أنها شنت غارات جوية على مخيم اللاجئين في مخمور الخاضع للحظر من قبل حكومة إقليم كردستان، هذا المخيم الذي تشرف عليها الأمم المتحدة، حيث استُشهد العديد من النساء والأطفال جراء القصف.

إننا نندد بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد المدنيين العزل وندعو الشعب الكردي والقوى السياسية إلى الحذر من السياسات العدائية، وعدم إعطاء الفرصة لمحتلي كردستان والأعداء من إشعال فتيل الحرب الأهلية.

أعداء الكرد يسعون لإشعال حرب أهلية

الدولة التركية والأعداء الآخرون لا يتوقفون عند هذا الحد، بل إنهم يستخدمون كل الطرق والأساليب القذرة لشن حرب استنزاف أهلية، ويسعون إلى إضعاف الشعب الكردي والاستيلاء على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي والتي تم تحقيقها بفضل دماء الشهداء وجهود الآلاف من المناضلين الثوريين.

الشعب الكردي بحاجة إلى التضامن

إن شعب كردستان، مثل جميع شعوب العالم، بحاجة إلى المزيد من الدعم الداخلي والوحدة والتضامن، وليس إلى الصراع والحرب الأهلية، إذا كانت شعوب العالم تعاني من فيروس كورونا، فسوف يواجه شعبنا مخاوف أكبر وأكثر فتكاً.

يحث المؤتمر الوطني الكردستاني KNK الاتحاد الوطني الكردستاني YNK وحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على سحب قواتهما غير الضرورية من تلك المناطق وحل المشكلات والقضايا من خلال الحوار والسلام والمسؤولية.

المؤتمر الوطني الكردستاني مستعد للمساهمة في حل القضايا العالقة

نحن مستعدون للمساعدة بكل قوتنا ومن جميع قنوات الاتصال لدينا، وسنحاول تهدئة الوضع وإيجاد حلول ملائمة للوضع.

كما دعا المؤتمر الوطني الكردستاني KNK جميع الأحزاب والقوى الكردية في جميع أنحاء كردستان، وكذلك الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية الكردية، للعب دور وطني وإيجاد حلول ملائمة لهذا الوضع، وطالب شعب ومؤيدي القوتين وشعب كردستان بالوقوف في وجه هذا الوضع، ووقف هجمات وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ضد بعضها البعض وعدم إشعال فتيل النزاع.

وفي نهاية البيان أكد المؤتمر الوطني الكردستاني على ثقته بوجود شخصيات حكيمة وقال: "نؤمن بأنه هناك العديد من الشخصيات الموالية والمعنية بين شعبنا في جنوب كردستان، وبين قادة حزب العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك بين أعضائه ومؤيديه، والتي يمكنها التعامل مع الوضع بحكمة وإبعاد كردستان عن فتيل الحرب والنزاعات الداخلية".

(م)