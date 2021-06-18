​​​​​​​المؤتمر السابع لاتحاد مثقفي روج آفاي كردستان ينعقد في قامشلو

ويعقد المؤتمر السابع للاتحاد في صالة زانا بمدينة قامشلو، بمشاركة كتاب، فنانين، مثقفين، سياسيين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وتأسس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK كنواة مبادرة ثقافية لمجموعة من المثقفين الكرد في الخارج بغرض إطار جامع للمثقفين الكرد بعد الانتفاضة التي شهدتها مدينة قامشلو ضد الحكومة السورية عام 2004.

وانطلقت فعاليات المؤتمر السابع بتقديم مقاطع موسيقية، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لشهداء الحرية، ثم ألقى نائب وزير الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، دانيش بوطان، كلمة بارك فيها انعقاد المؤتمر، وقال: "على الجميع أن يضع كافة مجهوده في خدمة الثقافة التي يريد الأعداء القضاء عليها وطمسها".

ودعا بوطان جميع الفنانين والمثقفين والكتّاب إلى تصعيد النضال عبر منابرهم، وقال: "نحن نمر بمرحلة صعبة، على الجميع تصعيد نضالهم لمنع حصول أي اقتتال أخوي في باشور كردستان".

وأوضح بوطان أن أي اقتتال أخوي لن يخدم سوى أردوغان وأعداء الشعب الكردي، هذا الاقتتال لن يخدم سوى المجتمع الدولي، وقال: " يجب منع حصول هذا القتال لأنه لن يلحق الضرر سوى بالشعب الكردي".

أما رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان وليد بكر، فقال هذه المرة الثالثة الذي يعقد فيها مؤتمرنا على أرض روج آفاي كردستان، وهذا محل فخر واعتزاز، وبيّن أنهم يسعون من خلال اتحادهم إلى تطوير اللغة الكردية.

وأوضح بكر أن موقفهم واضح حيال الهجمات التي تستهدف الشعب الكردي في عفرين، وسريه كانية وكري سبي، وقال: "نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توسيع قاعدتنا لنمثل آلام شعبنا الكردي أكثر، وأن نوحد من مواقفنا وندافع عن المكتسبات التي رسمها الشهداء بدمائهم".

ودعا بكر المشاركين إلى لعب دورهم انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والتاريخي في خدمة قضية شعبهم والوقوف في وجه التهديدات التركية المتواصلة التي تهدف لطمس ثقافة المنطقة.

بعد الانتهاء من الكلمات قُرأت العديد من برقيات التهنئة، أرسلتها مختلف الاتحادات الثقافية والسياسية التي تمنت بدورها النجاح والتوفيق للاتحاد وأن يخرج مؤتمره السابع بقرارات هامة.

وتلت البرقيات عرض سنفيزيون عن أعمال اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان خلال العامين الماضيين، فيما لا يزال المؤتمر مستمراً.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد أعمال العامين الماضيين مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

ويشار أن اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK يعقد مؤتمره بشكل اعتيادي كل عامين مرة.

(كروب/س ر)

ANHA