​​​​​​​المؤتمر القومي الكردستاني: مجزرة حلبجة ستبقى في ذاكرة وروح كل كردي

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 34 لمجزرة حلبجة.

وذكر البيان أن "شهر آذار بالنسبة للشعب الكردي مليء بالمآسي والنضال والانتفاضة، من حيث محتواه والأحداث التي وقعت خلاله، وإحدى المآسي التي عانى منها الشعب الكردي خلال هذا الشهر هو 16 آذار 1988 يوم الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب الكردي في حلبجة بجنوب كردستان، وقتل أكثر من 5000 شخص، بينهم أطفال ونساء وكبار السن في مدينة حلبجة، من قبل نظام صدام حسين الديكتاتوري الفاشي، بالأسلحة الكيماوية.

وهذه المجزرة المؤلمة لا تزال في قلوب وذاكرة الشعب الكردي، ولم يتم نسيانها ولن تنسى أبداً، كما تم تنفيذ العديد من المجازر والإبادات الجماعية المماثلة لمجزرة حلبجة بحق الشعب الكردي من قبل الدول الاستعمارية والفاشية والديكتاتورية في أجزاء كردستان الأربعة".

وأضاف: "نظام صدام حسين الفاشي ليس الوحيد الذي ارتكب مجازر مثل حلبجة، فقد ارتكبت الدولة التركية الفاشية عبر تاريخها منذ مائة عام من حكمها، مجازر وإبادات جماعية عديدة بالأسلحة الكيماوية بحق الشعب الكردي، ولا تزال الدولة التركية الفاشية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكرد والمدنيين بشكل وحشي، ونُذكر أن الدولة التركية استخدمت ولا تزال تستخدم الأسلحة الكيماوية عشرات المرات، منذ العامين الماضيين ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية والمدنيين في جنوب كردستان".

المؤتمر القومي الكردستاني دعا في بيانه "المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية للاعتراف بمجزرة حلبجة على أنها إبادة جماعية." وأنهى بيانه بالقول: "لن ينسى الشعب الكردي مجزرة حلبجة، وستبقى دائماً في ذاكرة وروح كل فرد كردي، فلترقد أرواح شهداء حلبجة بسلام."

(ك)