​​​​​​​المؤتمر القومي الكردستاني: علينا النضال والمقاومة بروح مقاومة كوباني ضد العدو

أصدر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً للرأي العام كشف فيه نتائج اجتماعه الذي عقد في الأول من أيار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث التطورات الأخيرة في كردستان والشرق الأوسط والعالم وتقييم هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور وأساليب الرد والوقوف في وجهها، وجاء في البيان:

" بناءً على دعوة المؤتمر القومي الكردستاني، اجتمع ممثلو 24 حزباً وتنظيماً كردستانياً في الأول من أيار 2022 يوم الأحد الماضي في مقر المؤتمر في مدينة بروكسل، حيث كان الموضوع الرئيس للاجتماع هجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وقف الاجتماع بشكل موسع على الوضع السياسي في كردستان والشرق الأوسط والعالم في ظل التطورات الأخيرة، كما تم تقييم هجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان وأساليب الوقوف في وجه هذه الهجمات".

تابع البيان "اليوم، يمر العالم بحروب وأزمات، الحرب التي بدأت في منطقة الشرق الأوسط، توصف بحرب عالمية ثالثة، انتشرت اليوم وامتدت إلى أوروبا الشرقية، مثل الحرب في الشرق الأوسط، أخذت القوى العالمية الكبرى والرئيسة مكانها في الحرب الأوكرانية، جدول الأعمال الرئيسي للعالم هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعداء الشعب الكردي يريدون استغلال هذا الوضع وتنفيذ خططهم ضد كردستان، والهجمات الوحشية التي تحدث في هذا الوقت، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية محظورة، لها علاقة بهذا الوضع، هدفهم هو تنفيذ مخططاتهم ضد كردستان والقضاء على مكتسبات الشعب الكردي، بينما يركز العالم على أوكرانيا".

أضاف البيان "الهجمات التي بدأتها دولة الاحتلال التركي على زاب وآفاشين لها علاقة بهذا الوضع، هذه الهجمات لا تستهدف مقاتلي الكريلا في قوات الدفاع الشعبي فحسب، وإنما تستهدف جميع مكتسبات الشعب الكردي ومصالح كردستان، واحتلال جنوب كردستان، فليقل من يشاء أن يقول، إن مخططات الاحتلال على كردستان معروفة وواضحة، ومخططات الدولة التركية مكشوفة حول ولاية الموصل، الدولة التركية تحتل جنوب كردستان شيئاً فشيئاً، والمحتلون الآخرون ضمن هذا المخطط بشكل أو بآخر، عندما بدأت دولة الاحتلال التركي هجماتها على زاب وآفاشين، هاجم الجيش العراقي شنكال، وهذا الوضع ليس صدفة وإنما هما مرتبطان ببعضهما البعض، ومن جهةٍ فإن هجمات الاحتلال التركي مستمرة على روج آفا وإحدى أهداف الدولة التركية هي خلق صراع داخلي بين الكرد أنفسهم في كردستان.

شدد البيان "أهداف المحتلين واضحة وهجماتهم مستمرة، على جميع القوى الكردستانية أن تدرك هذه الحقيقة، والوقوف في وجه هذه الهجمات، على الشعب الكردي دعم ومساندة قوات المقاومة بكافة الأشكال والوقوف إلى جانب مقاتلي الحرية، هذا اليوم ليس يوماً نقف على الخلافات فيما بيننا ونعمقها، علينا أن نعزز ونقوي من وحدتنا، وأن نناضل ونقاوم بروح مقاومة كوباني وبصوت واحد ضد هجمات العدو".

النقاط التي تمخضت عن الاجتماع هي:

ـ يعلن الاجتماع دعمه ومساندته للقوات المقاوِمة ويدعو كافة الأحزاب والتنظيمات الكردستانية الوقوف في وجه الهجمات الاحتلالية والمشاركة في الدفاع عن كردستان.

ـ الهجمات تهدف للنيل من كافة مكتسبات الشعب الكردي والهدف الرئيسي هو احتلال جنوب كردستان، دعا الاجتماع جميع القوى الكردستانية أن تدرك هذه الحقيقة وعدم فتح الطريق أمام العدو والتعاون مع المحتلين.

ـ طالب الاجتماع الأمم المتحدة ‎(NY)‎والاتحاد الأوروبي ‎(YE)‎ والجامعة العربية ‎(KE)‎ وكافة المنظمات العالمية المعنية والديمقراطيين والمطالبين بالحرية إبداء موقفهم ضد هجمات الاحتلال التركي والخروج عن صمتهم.

ـ دعا الاجتماع الشعب الكردستاني وأصدقاؤه للخروج إلى الساحات والميادين بروح مقاومة كوباني وإبداء موقفهم وخوض النضال.

ـ قرر الاجتماع إرسال رسالة خاصة إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية ‎(OPCW)‎ ومطالبته بمتابعة الهجمات الكيماوية ووقفها.

ـ قرر الاجتماع إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة ‏‎(NY)‎ والاتحاد الأوروبي ‏‎(YE)‎‏ والجامعة العربية ‏‎(KE)‎ وكافة المنظمات العالمية المعنية ‏والقوى العالمية ومطالبتهم بالوقوف ضد هجمات الاحتلال وإبداء موقف جدي حيالها.

ـ قرر الاجتماع أن تعقد اللجنة الدبلوماسية المشتركة للأحزاب والمنظمات السياسية الكردستانية اجتماعاتها الدورية وتكثف من أعمال الدبلوماسية الكردية حول العالم".

(ف)