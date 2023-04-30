​​​​​​​المؤتمر القومي الكردستاني يهنئ العمال بعيدهم

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً، بمناسبة الأول أيار، عيد العمال العالمي، جاء فيه: "جعل العمال والكادحون الأول من أيار عيداً للوحدة، والنضال، والدعم، بمقاومتهم، ونضالهم، وبعملهم الجاد وكدحهم، ويحتفل بهذا العيد اليوم في جميع أنحاء العالم، ونبارك عيد العمال العالمي (الأول من أيار) على العمال والكادحين الكردستانيين والعالم بأسره".

وأضاف البيان: "الأول من أيار عيد بالنسبة للشعب الكردي والكردستانيين أيضاً؛ لأن الشعب الكردي وجميع الكردستانيين يناضلون من أجل الحرية، والتحرر، وحياة سعيدة وكريمة منذ مئات السنين، فهذا النضال في حد ذاته كدح عظيم وثمين، لذلك، فإن الكردستانيين هم الكادحون وعمال الحرية والتحرر، لهذا السبب، فإن شعب كردستان أيضاً، يستحقون الاحتفال بـ عيد الأول من أيار، بهذا الكدح النضالي العظيم، فيجب أن يُبارك عليهم أيضاً، كما نبارك الأول من أيار للكريلا والبيشمركة والقضية الكردستانية الكبرى والذين ضحوا بحياتهم وللعمال والكادحين".

وتابع: "تحظر الأنظمة القمعية والظالمة الاحتفال بهذا العيد دائماً، كما أنهم خلقوا الآلاف من العقبات والعوائق أمام العمال والكادحين وجميع الشعوب، من أجل منعهم من الاحتفال بعيد العمال العالمي، على الرغم من ذلك، لم يحنِ العمال، والكادحين، ولا الشعوب رؤوسهم أمام قمع السلطات، وواصلوا نضالهم ومقاومتهم ويحتفلون بهذا العيد في جبهاتهم النضالية، قبل الشعب الكردي منذ القدم، عيد العمال والكادحين هذا، على أنه عيده أيضاً، ويحتفل بهذه المناسبة بدفء، حماس، وإثارة عظيمة".

وأردف: "نستقبل عيد الأول أيار في هذا العام في مرحلة صعبة، حيث تستمر الهجمات والمخططات القمعية ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، ومشاريع الأعداء كبيرة، وتواجه مكتسبات وإنجازات الشعب الكردي جميعها خطراً كبيراً، لذلك يجب على جميع القوات الكردية تطوير وحدتهم واتخاذ موقف موحد في مواجهة هذه المخططات القمعية".

ونوّه: "الآن هناك انتخابات على جدول أعمال تركيا وشمال كردستان، الشعب الكردي أيضاً يتعاون مع أصدقائه ووضع قائمة وشارك في الانتخابات، فهذه الانتخابات مهمة للغاية، هناك موجة التغيير قوية في جميع أنحاء البلاد، وغرض التحالف الكردستاني في الانتخابات هذه، هو هزيمة النظام الحربي والفاشي، وإرسال عدد كبير من نوابه إلى البرلمان، نحن كمؤتمر الوطني الكردستاني، ندعم قائمة الكردستانيين (حزب الشعوب الديمقراطي – حزب الخضر اليساري)، وندعو شعبنا للتدفق إلى صناديق الاقتراع واتخاذ هذه الانتخابات كفرصة لتحقيق الحرية للمضطهدين والكادحين".

على جميع القوى الكردستانية مواجهة الهجوم والمخططات الاحتلالية

وشدد البيان على: "جميع القوى الكردستانية مواجهة الهجوم والمخططات الاحتلالية"، داعياً "جميع أبناء الشعب الكردي والكردستانيين للمشاركة في فعاليات عيد العمال العالمي (الأول من أيار) في كل المناطق، والانتفاض ضد الهجمات والاحتلال خلال مشاركتهم، والتعبير عن رفضهم واستيائهم حيال الاحتلال واتخاذ مكانهم إلى جانب قوات دفاع كردستان".

وبارك البيان: "الأول أيار (عيد العمال العالمي) على شعوب كردستان وجميع شعوب العالم".

(ل م)