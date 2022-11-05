​​​​​​​المؤتمر الدولي الثاني للمرأة ينعقد في برلين

بدأت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمرأة، المنظم من قبل شبكة "النساء يصنعن المستقبل"، بحضور منظمات نسائية من جميع أنحاء العالم، وحركة المرأة الكردية، ومئات المندوبات من كافة القارات، وهن مرتديات أزيائهن الوطنية.

وينعقد المؤتمر في الجامعة التقنية بالعاصمة الألمانية برلين، تحت شعار "ثورتنا، تحرير الحياة"، تخللته كلمة ألقتها الناطقة باسم هيئة العلاقات الخارجية لحركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E)، مليكة ياشار، استذكرت في مستهلها الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد قوات النظام الإيراني، والناشطة والأكاديمية الشهيدة ناكهان أكارسال التي تعرضت لهجوم مسلح من قبل دولة الاحتلال التركي في مدينة السليمانية بجنوب كردستان.

وقالت مليكة "يتم إبداء مقاومة عظيمة ضد النظام الذكوري من إيران حتى الأرجنتين بقيادة المرأة، سنقرر بناء مستقبلنا، نحن بحاجة إلى طريقة للقضاء على هذا النظام من جذوره، لهذا حان الوقت لكي نجمع قوتنا وطاقتنا في مكان واحد وأن نتخذ معاً هذه الخطوة".

وأنهت مليكة، كلمتها بترديد الشعار "Jin,Jiyan,Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، والذي أهدته إلى نساء كردستان ضد الفاشية، والعالم بأسره.

تلاه، عرض فيديو للمؤتمر الأول الذي عقد في مدينة فرانكفورت الألمانية عام 2018، فيما من المقرر أن يناقش المؤتمر الدولي الثاني للمرأة 3 عناوين في اليوم الأول، وستستمر أعماله حتى يوم غد الأحد.

(ي م)