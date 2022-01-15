​​​​​​​المؤسسة الدينية في كوباني: الدين براء من جرائم أردوغان

واستنكرت المؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني استهداف الدولة التركية ومرتزقتها المواطنين بالطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة في شمال وشرق سوريا، وناشدت المؤسسة المجتمع الدولي والدول "الضامنة" والمؤسسات الدينية في العالم القيام بفضح جرائم أردوغان.

وجاء ذلك خلال بيان، أدلت به المؤسسة أمام مقرها في مدينة كوباني اليوم السبت، بعد أيام من قصف الاحتلال التركي مركز المدينة إلى جانب 6 قرى في الريف الشرقي بالأسلحة الثقيلة، أودى بحياة مواطن، فيما أصيب 12 آخرون، بينهم نساء وأطفال.

وقرأ البيان الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني، عبد الرحمن شوكت، وجاء فيه:

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال تعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

إن الشرائع السماوية عامة، وخاصة الإسلام، حرمت الاعتداء على النفس الإنسانية، وعقاب ذلك النار وغضب الله والطرد من رحمته والعذاب العظيم.

ومن هذا المنطلق، فإننا نستنكر الاعتداءات الإجرامية العدوانية للدولة التركية الفاشية ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا، وخاصة على مقاطعة كوباني وريفها، في الفترة الأخيرة، باستهدافها للأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء وترويع أهلها بالطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة؛ بغية إخلاء المنطقة من سكانها كما فعلت في (عفرين ورأس العين وتل أبيض) وإحكام السيطرة على خيرات شمال وشرق سوريا وكوباني على وجه الخصوص.

إننا نناشد المجتمع الدولي والدول الضامنة (أمريكا وروسيا) ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الطفل القيام بواجباتها تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية وأن يكون لها موقف مشرف.

كما نناشد المؤسسات الدينية في العالم أجمع القيام بفضح جرائم أردوغان.

انطلاقاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والخزي والعار لقتلة الأطفال والآمنين".

(ز س/ج)

ANHA