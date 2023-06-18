​​​​​​​المؤسسات الصحية في إقليم الجزيرة تندد باستهداف الاحتلال لمشفى تل رفعت

أدلت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، اليوم، ببيان حول استهداف دولة الاحتلال التركي للمراكز الصحية في شمال وشرق سوريا، حضره أعضاء وعضوات جميع الاتحادات والمهن الطبية ولجان الصحة والهلال الأحمر الكردي.

قرئ البيان أمام مركز هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو، باللغتين؛ العربية من قبل الرئيس المشترك للهيئة خالد داوود، والكردية من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة هدية عبد الله.

البيان أشار "تواصل الدولة التركية الفاشية هجماتها على شمال وشرق سوريا كل يوم، بالطائرات المسيّرة والمدفعية، واستهدفت مؤخراً مشفى تل رفعت العام والعاملين في المجال الطبي الذين يخدمون الشعب، وأسفر الاستهداف عن إصابتهم بجروح خطيرة".

وأكد البيان أن "الهجمات الوحشية للدولة التركية تحدث كل يوم أمام أعين العالم، ولكنه يغض الطرف عن المجازر التي ترتكب بحق أبناء المنطقة".

هيئة الصحة في إقليم الجزيرة وجميع الاتحادات والمهن الطبية ولجان الصحة والهلال الأحمر الكردي أدانت الهجمات "الإرهابية للدولة التركية الفاشية"، ودعت المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وقوات التحالف الدولي أن: "لا تكون جزءاً من الهجمات عبر انتهاجهم مبدأ الصمت أمام الجرائم التي ترتكب بحق شعب المنطقة".

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته في 16 حزيران، مشفى تل رفعت ما أدى إلى وقوع أربعة جرحى بين صفوف المدنيين.

(س أ/آ)

ANHA