​​​​​​​المؤسسات المدنية ومؤتمر ستار في الشدادي ينددون بهجمات الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي بهمجيتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا، وخاصة بعد اجتماعي سوتشي وطهران، وكان آخرها استهداف مركز تعليمي خاص بالبنات، تتم إدارته برعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة بالحسكة، راح ضحيته أربعة فتيات وإصابة عدد آخر.

وفي هذا الصدد، أصدرت المؤسسات المدنية في ناحية الشدادي ومؤتمر ستار بيانين منفصلين تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

قرئ بيان المؤسسات المدنية من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عبد الخليف، أما بيان مؤتمر ستار فقرئ من قبل إدارية المؤتمر، أميرة السعد وذلك في ساحة مجلس الناحية.

قال بيان المؤسسات المدنية "بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها دولة الاحتلال التركي في كل من طهران وسوتشي، وعقب عملية القسم التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً بهدف تطهير الأرض من العملاء والجواسيس، ازدادت حدة الهجمات الوحشية على شمال وشرق سوريا، عبر المسيّرات، والتي استهدفت العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى تكثيفها القصف على المناطق الآهلة بالسكان".

وأضاف "تجاوزت دولة الاحتلال التركي كافة المعايير والاتفاقات الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والبنى التحتية، من مشافٍ ومدارس ودور عبادة والأسواق أمام مرأى العالم والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً، بالإضافة إلى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وفي مقدمتها روسيا التي لم تلتزم بوعودها وتعهداتها الخاصة بالخروقات التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء".

فيما قال بيان مؤتمر ستار "إن ما حصل في قرية شموكة هو أكبر دليل على مدى همجية وعدائية دولة الاحتلال التركي، حيث استهدفت طائرة مسيّرة مركزاً تعليمياً خاصاً بالفتيات، تتم إدارته تحت رعاية الأمم المتحدة، ويحوي ما يقارب 50 فتاة، ونتج عن هذا الاستهداف استشهاد أربعة فتيات وإصابة أخريات.

وتابع "هذا العدوان الغاشم تجاوز كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية وهي جرائم حرب وإبادة، وهذا يدل على قيام دولة الاحتلال التركي بعمل عسكري من نوع آخر يحاول من خلاله يحاول فرض إرهابه على الجميع دون أن يكون هناك رادع.

وأوضح البيان "أن هذا تجاوز كبير بحق أطفال شمال وشرق سوريا، وهذا التجاوز لم ولن يمر دون حساب، وعليه نهيب بالتحالف الدولي والدول المعنية اتخاذ مواقف عاجلة وواضحة تحد من هذه الهمجية".

مؤكداً أن تركيا تختلق الذرائع من أجل شرعنة عدوانها في سوريا.

(ل م)

ANHA