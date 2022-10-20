​​​​​​​المؤسسات المدنية وأمهات السلام تدين استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا

ضمن سلسلة ردود الأفعال المستنكرة لاستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً في هجماتها على قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة اليوم، ببيان قرئ من قبل الإدارية في مكتب التجمع، سميرة الحنش.

جاء في مستهل البيان "الاحتلال التركي يرتكب مجزرة جديدة أدت لاستشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا الذين دافعوا عن أرضهم وشعبهم وشعوب المنطقة بكل شجاعة وبسالة ورغم ضعف الإمكانيات إلا أن عزيمتهم كانت القوة الحقيقة التي حركتهم للوقوف في وجه المحتل التركي وتنظيمه الإرهابي داعش وإفشال مخططه في تطبيق الميثاق الملي وإعادة إحياء العثمانية".

وأشار البيان إلى "مقاومة الكريلا الباسلة التي أرهبت المحتل وقضّت مضجعه وأفشلت مخططاته الرامية إلى احتلال أرضنا ما جعله يدرك جيداً أنه يواجه جبالاً كانوا ولايزالون الصخرة التي تحطمت عليها أحلامه وأوهامه وهذا ما دفعه ليصبح أكثر دناءة وخسة في استخدام أساليب أكثر إجرامية ووحشية، تارة عبر طائراته المسيّرة ومرتزقته الخونة وتارة باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ومحرمة دولياً".

ولفت البيان "أن المجزرة الوحشية بحق ثوار كردستان والشعب الكردي تكشف القناع الزائف عن وجه دولة الاحتلال التركي التي تتحدث عن السلام زوراً وبهتاناً وترتكب يومياً الجرائم".

وأكد أن "جرائم الاحتلال التركي تأكيد على أنه يغذي الإرهاب ويمول التخريب ويجند العملاء ويحيك المؤامرات في سبيل النيل من الشعب الكردي وشعوب المنطقة لإرهاب العالم واستباحة الأوطان وزرع الفتنة والشقاق سعياً لتحقيق أهدافه وأطماعه".

سنقاوم المحتل حتى ندحره

وتابع البيان قائلاً إن "حزب العدالة والتنمية مخطئ أن توهم أن أساليبه النازية ستضعف من صمود الشعوب الحرة أو تكسر مشروعنا الديمقراطي، فنحن سنواصل صمودنا وتمسكنا بأرضنا ونقاوم المحتل حتى ندحره.

وعاهد البيان على "السير على خطاهم وندعو جميع الأحرار من الثوار والثوريات الذين يؤمنون بالفكر والمشروع الديمقراطي لنكون على قلب واحد وبإرادة صلبة وعزيمة لا تكسر في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها باشور (جنوب كردستان) وشمال والشرق السوري وتلبية لنداء الحرية والعزة والكرامة والواجب الوطني ومن جميع المناطق وبمختلف انتماءاتنا الاجتماعية والعشائرية وأطيافنا السياسية".

لن نكون على هذه الأرض إلّا أحراراً

في الختام أكد البيان "لن نكون على هذه الأرض إلا أحراراً ويداً واحدة في مواجهة التحديات والأطماع الفاشية التركية، التي لن تستطيع كسر إرادتنا وقوتنا، فنحن ماضون على خطا شهدائنا وفلسفة قائدنا عبد الله أوجلان، وعلى الإنسانية كلها أن تقف معنا وتضع حداً لمجازر الاحتلال التركي المستمرة منذ عقود ضد الكرد بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام".

في السياق ذاته، أدلى المجلس المدني في الطبقة ببيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، مديا المحمد.

جاء في مستهله "نشجب بشدة هذه الهجمات الوحشية والهمجية للدولة التركية الفاشية المتكررة على مناطقنا الآمنة وكان آخرها الاستهداف بالأسلحة الكيماوية لجبال كردستان والذي أدى إلى استشهاد ١٧مقاتلاً ومقاتلة الذين انضموا إلى كوكبة الشهداء"

تابع البيان "وكل ذلك تم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي لم تحرك ساكناً ولم تصدر أي تصريح يدين هذا العمل الوحشي".

دماء شهدائنا لن تذهب سدى

شدد البيان "إننا باقون على العهد وسائرون على خطا شهدائنا الأبطال وستبقى مقاومة الكريلا رمزاً للحرية ومستمرة ولن تذهب دماء شهدائنا سدى وسنحرر كل شبر من أراضينا المحتلة وسنحقق هدفنا المنشود في مشروع الأمة الديمقراطية الذي وضع أسسه قائد الإنسانية والفيلسوف عبد الله أوجلان".

في الختام طالب البيان "القوى الدولية التي تدعي أنها راعية السلام والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية بأن تأخذ دورها بالضغط على الدولة التركية الفاشية لإيقاف هجماتها الهمجية المتكررة ضد شعبنا التواق للحرية، وتحقيق هدف الشعوب الحالمة بغد مشرق وإفشال كل المؤامرات الدولية الرامية إلى استهداف مشروعنا الديمقراطي".

استنكاراً لاستخدام الأسلحة المحرمة في جبال كردستان.. المجلس الصحي وأمهات السلام في حلب

من جانبهن، أدلت أمهات السلام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ببيان قرئ من قبل أم الشهيد آلان رمزية صالح وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

جاء في مستهله "لم تكتفِ الدولة التركية الفاشية باحتلال الأراضي وتهجير الأهالي، وقطع الشجر والبشر لا بل استمر طغيانها ليصل مرحلة إبادة تاريخ وثقافة شعبنا الأصيل" وأكد "تستخدم دولة الاحتلال التركي أبشع الأساليب وأشدها قذارة أمام أعين المجتمع الدولي والعالم باستخدام أسلحة كيماوية محرمة دولياً دون أن يحركوا ساكناً".

شدد البيان "إننا أمهات الشهداء نتوجه بصوتنا للرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ دورها الإنساني والضغط على حكومة أردوغان لإيقاف هجماتها التعسفية على أبناء شعبنا ومناطقنا"، داعياً "كافة أبناء الشعب إلى الالتفاف حول قواتهم العسكرية ليكونوا سداً منيعاً أمام الهجمات والمشاريع التخريبية التي تستهدف الشعب والقائد عبد الله أوجلان".

كما أصدر المجلس الصحي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بياناً، قرئ من قبل عضو المجلس الإداري في مشفى خالد الفجر، جيكر خوين محمد وذلك من أمام المشفى في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

أدان البيان قصف دولة الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع (متينا، آفاشين، زاب)، بالأسلحة الكيماوية، وأكد "رغم الدعم الداخلي والخارجي للدولة الاحتلال التركي واستخدامها كافة الأسلحة الحديثة والمحظورة وفقاً للقوانين الدولية منها (الأسلحة الكيماوية والنووية التكتيكية والحرارية والفوسفورية)، لم تستطيع تحقيق أهدافها وكسر إرادة الشعب الكردي المقاوم مع باقي شعوب المنطقة".

شدد البيان "ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدولة التركية الفاشية ضد الثوار في جبال كردستان وأنها استهداف لإرادة شعوب المنطقة، لأن الكريلا هم أبناء هذه الشعوب".

في الختام استنكر البيان الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة وطالب المنظمات الدولية التي تدعي حماية الحقوق إلى الخروج عن صمتها وبيان موقفها من التجاوزات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ووضع حد لها.

(كروب/ف)

ANHA