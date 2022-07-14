​​​​​​​المتظاهرون في سيرلانكا يعلنون مغادرة المباني التي اقتحموها

وقرر المتظاهرون في سريلانكا الخميس إخلاء المباني الرسمية التي اقتحموها وعلى رأسها منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي فر إلى المالديف متعهداً بالتنحي.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين: "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فوراً، لكن سنواصل كفاحنا".

والأربعاء، اقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في كولومبو مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغه، متحدين حالة الطوارئ المعلنة وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التي استخدمتها الشرطة ضدهم، بعد فرار الرئيس.

وبعدما فشل عناصر الشرطة والجيش في صدهم، اقتحم المتظاهرون رافعين علم بلادهم مقر رئاسة الوزراء الذي أصبح رمزا جديدا للسلطة التي نجحوا في إسقاط رأسها ويسعون الآن لإسقاط بقية أركانها.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس الفار ورئيس الوزراء الذي عينه الأخير لتوّه رئيسا للبلاد بالإنابة.

وفي كلمة متلفزة قال رئيس الوزراء: "لقد أمرت القادة العسكريين وقائد الشرطة باتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام"، مضيفا "لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة".

وفجر الخميس أعلنت الشرطة أن متظاهرا قضى اختناقا جراء تنشقه الغاز المسيل للدموع.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعمال عنف ونقصاً حاداً في الوقود وانقطاعاً للكهرباء ومعدلات تضخم قياسية. ويتهم المتظاهرون المسؤولين بتدمير البلاد.

(د ع)