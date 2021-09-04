​​​​​​​المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين: لا عودة إلى عفرين مع استمرار الاحتلال

عقد مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين اجتماعه السنوي في 31 آب، تحت شعار "رفع مستوى نضال المرأة هو ضمان حرية القائد آبو"، في مركز الثقافة والفن في ناحية أحداث بالشهباء. حيث حضر الاجتماع 150 مندوبة، قيّمن عمل وأنشطة العام.

المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين شيرين حسن تحدثت لوكالتنا عن الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار.

'تصعيد نضال المرأة هو ضمان لحرية القائد آبو'

أشارت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين شيرين حسن إلى أعمال وأنشطة مؤتمر ستار على مدى عام، وقالت "تحت شعار رفع مستوى نضال المرأة هو ضمان حرية القائد آبو"؛ عقد اجتماعنا السنوي بحضور 150 عضوة ومندوبة، والمواضيع التي تم تناولها في الاجتماع كانت آراء القائد آبو، والتقرير السنوي، والنزوح، ونظام الرئاسة المشتركة. بالإضافة إلى النضال من أجل العودة إلى عفرين".

'سياسة الحصار مرتبطة بسياسة الاحتلال'

وناقش الاجتماع النزوح وسياسة الدولة التركية المحتلة وحصار حكومة دمشق على المهجرين، وقالت شيرين في هذا السياق "وصلت الدولة التركية إلى حد الانهيار بسبب سياستها العنصرية،؛ لهذا فهي تهاجم منجزات الشعب الكردي أينما وجدت. إنهم يريدون ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الكردي من قبل الدولة التركية.

ينخرط الشعب الكردي والنساء الكرديات في أجزاء كردستان الأربعة في نضال غير مسبوق ضد سياسة الإبادة الجماعية، وتجري سياسة الحصار التي يفرضها النظام البعثي على مهجري عفرين وفق المفهوم نفسه".

'المرأة صاحبة إرادة في كل كومين ومجلس لنا'

وذكرت شيرين حسن أن الموضوع الرئيس للاجتماع كان نظام الرئاسة المشتركة والحياة الندية الحرة وتدريب المرأة، وتابعت “بالنسبة لنا نحن مهجرو عفرين، فإن النقطة الأساسية هي التدريب الذاتي وتعليم المرأة. وفي هذا السياق، ناقشنا بالتفصيل موضوع التدرب ونظام الرئاسة المشتركة والحياة الندية الحرة، والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل في مجالس وكومينات مهجري عفرين، وفي مجالس وكومينات أخرى مثل الشهباء ".

'العودة إلى عفرين ستتحقق بالنضال والتنظيم الذاتي للمرأة'

أوضحت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين شيرين حسن أن نضال العودة إلى عفرين كان موضوع اجتماعهم وقالت "بالنسبة لنا نحن مهجرو عفرين؛ فإن كل لحظة مقاومة نعيشها في المخيمات هي في سبيل العودة إلى عفرين، ومع ذلك فقد ذُكر في اجتماعنا أن العودة إلى عفرين ستتم على مستوى القوة الحقيقية والتنظيم الذاتي، وطالما أن الاحتلال مستمر في عفرين؛ فإن عودتنا نحن النساء إلى عفرين لن تتحقق. عودتنا ستكون ضد العقلية القاتلة لمرتزقة الدولة التركية. وهكذا؛ سيتحقق نضال نساء عفرين ضد هذه العقلية بالانتقام والمقاومة والتنظيم الذاتي".

(ر)

ANHA