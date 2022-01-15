​​​​​​​المسيرة الطويلة للمطالبة بحرية القائد أوجلان تقام هذا العام في فرنسا

منذ عشرين عاماً، تقام سنوياً مسيرة طويلة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في أوروبا بقيادة حركة الشبيبة الكردية‎(TCŞ) ‎ والمرأة الثورية الشابة‎(TêkoJIN) ‎، ومن المزمع أن تقام هذا العام في فرنسا، في إطار حملة "انضموا إلى مقاومة الحرية".

تنطلق المسيرة في 6 – 11 شباط القادم، من مدينة سيرينتز إلى ستراسبورغ الفرنسيتين، وذلك تحت شعار "بإرادة الشبيبة الآبوجية سنحرر القائد أوجلان".

دعت اللجنة التحضيرية للمسيرة، الشبيبة الكردية والأممية إلى المشاركة، وأضافت: "فليعلم كافة الشبيبة الأوروبية أنه حان وقت محاكمة النظام الفاشي والقاتل في تركيا وتصعيد النضال ضد الاحتلال التركي المستبد الذي يعيش الآن أسوأ حالاته التاريخية، حان الوقت للنضال والمقاومة والعمل بروح القائد عبد الله أوجلان الذي علّم شباب كردستان الحياة الكريمة والمشرفة، حان الوقت لشبيبة كردستان الفدائيين لتطهير أراضي كردستان من دنس الاحتلال، أينما كان الاحتلال والفاشية، سيكون شباب كردستان هناك وسيقاتلون حتى تحقيق النصر".

ومضت قائلة: "المسيرة التي سنقوم بها بروح حملتي صقور زاغروس ومقاومة خابور الثوريتين ستكون بمثابة رسالة للدول الأوروبية؛ للتأكيد مرة أخرى أنها تدعم الدولة التركية الفاشية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، نحن الشبيبة الكردية والأممية سنكون يداً واحدة وسنقاوم ضد الرأسمالية والفاشية والاستبداد وسنحقق نصراً كبيراً".

مؤكدة أن المعلومات حول برنامج المسيرة الطويلة سيتم مشاركتها لاحقاً.

(س ر)