​​​​​​​المسيرة الراجلة للشبيبة وصلت تربه سبيه وستنطلق غداً صوب ديرك

ضمن حملة منظومة المجتمع الكردستاني المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تجمع اليوم العشرات من شبيبة اقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان في مدينة قامشلو لينطلقوا في مسيرة راجلة باتجاه مدينة ديرك تحت شعار حان وقت الحرية, حتما سننتصر.

المسيرة وصلت مساء اليوم الى ناحية تربه سبيه وخرج العشرات من أهالي الناحية لاستقبال الشبيبة الذين توجهوا إلى دوار آزادي، حيث من المزمع أن يكملوا غدا صباحا المسيرة باتجاه مدينة ديرك.

وبحسب اللجنة المنظمة من حركة الشبيبة الثورية السورية فإن المسيرة ستستمر 3 أيام وانضم إليها حوالي 300 شاب وشابة.

(ر ر/ل)

ANHA