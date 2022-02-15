​​​​​​​المسيرة الراجلة للشبيبة تتجه نحو مدينة كوباني في يومها الثالث

انطلقت المسيرة من مركز ناحية شيران صوب مدينة كوباني للانضمام إلى المظاهرة العامة التي يقودها أهالي مقاطعة كوباني، وسط ترديد الشعارات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

كانت المسيرة الراجلة قد انطلقت يوم الأحد المنصرم من مفرق قرية روفي باتجاه بلدة غزال جنوب مدينة كوباني، ومنها إلى ناحية شيران ليتوجهوا منها إلى مدينة كوباني، حيث يمشون نحو 20 كيلو متراً تضامناً مع القائد عبد الله أوجلان، ويعبرون عن رفضهم للمؤامرة الدولية التي طالته.

وأطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مسيرتهم الراجلة تحت شعار "بحرية الشعب الثوري سنحطم المؤامرة الدولية وسنضمن حرية القائد آبو".

يذكر أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الـ 23 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان عقب مؤامرة دولية تعرض لها القائد في الـ 15 من شباط عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي.

(ن ك/ج)

ANHA