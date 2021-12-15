​​​​​​​المسيرة الراجلة للشبيبة تصل بلدة خانا سري وتتجه نحو معبر سيمالكا

هذا، وانطلقت مسيرة الشبيبة الثورية التي شارك فيها المئات من الشبيبة الثورية من كافة مناطق شمال وشرق سوريا من مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة، ووصلت اليوم في ساعات الصباح إلى بلدة خانا سري.

واستقبل أهالي بلدة خانا سري وقرى الكوجرات الشبيبة الثورية، وسط الشعارات التي تحيي المقاومة.

وبعد وصول الشبيبة إلى بلدة خانا سري، ساروا في شارع البلدة وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

ومن ثم أكمل الشبيبة مسيرهم الراجل نحو معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين شمال شرق سوريا وباشور؛ للمشاركة في فعالية الاعتصام، التي ينظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور، إثر كمين غادر.

هذا، ومن المقرر أن تصل المسيرة الراجلة بعد ساعة إلى معبر سيمالكا، حيث سيدلي الشبيبة ببيان إلى الرأي العام.

(ع ع/ك)

ANHA