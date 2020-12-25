​​​​​​​المسيحيون في شمال وشرق سوريا يحتفلون بميلاد المسيح

توافد المئات من المسيحيين في ديرك وبكافة الطوائف إلى الكنائس للاحتفال بطقوس عيد ميلاد السيد المسيح والتي اقتصرت على إقامة التراتيل الدينية والصلوات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الاحتفال على انغام نواقيس الكنائس وأداء الصلوات والتراتيل والطقوس الخاصة بميلاد السيد المسيح.

وفي كنيسة مار جرجس للكلدان في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، بدأ راعي الكنيسة جميل سمعان إيشوع بتلاوة التراتيل والصلوات و قراءة الكتّاب المقدس.

كما أدت فرقة المرتلين الخاصة بالكنيسة عدد من الأناشيد والتراتيل الدينية والصلوات والدعاء بهذه المناسبة.

وفي ختام الطقوس، تم توزيع الحلوى وتبادل التهاني بعيد الميلاد.

(ع ع / م ح)

ANHA