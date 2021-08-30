​​​​​​​المستوطنون في عفرين المحتلة يستولون على منازل السكان الأصليين ويتاجرون بها

واستولى مستوطنون من الغوطة الشرقية على منزل أحد أهالي عفرين الأصليين، يدعى خليل إبراهيم من أهالي قرية دمليا التابعة لناحية موباتا، والكائن في حي الأشرفية بمركز المدينة المحتلة وبيعه بمبلغ يقدر بـ 1200 دولار أميركي.

وفي سياق متصل، استولى مستوطنون من بلدة حيان في ريف حلب الشمالي على منزل المواطن سمير شيخ موسى من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، والكائن على الأوتوستراد، طريق حلب عفرين وبيعه لمستوطنين ينحدرون من القلمون في ريف دمشق، وذلك بمبلغ مالي قدره 1400 دولار أميركي.

وفي السياق ذاته، استولى مستوطنون من حي الشعار في حلب على منزل المواطن محمد شيخ من أهالي قرية قره تبه التابعة لناحية شرا، والكائن في حي الأشرفية بشارع الفيل في محيط القاعدة التركية، وبيعه لمستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية في دمشق، وذلك بمبلغ قدره 900 دولار أميركي.

(ف إ/ س ر)

ANHA